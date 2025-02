Death Stranding 2: On The Beach dice di "aspettarci l'inaspettato", nei nuovi dettagli in attesa del trailer

A dire il vero la descrizione non sembra particolarmente distante dal primo capitolo, dunque non è ben chiaro cosa sia l'inaspettato che dovremmo aspettarci, ma il tutto risulta alquanto in linea con lo stile di Hideo Kojima, per cui un po' di imprevedibilità è abbastanza naturale.

È stata infatti aggiornata la pagina ufficiale dedicata a Death Stranding 2: On The Beach da parte di Sony PlayStation, che riporta ora alcune informazioni più approfondite, anche se sempre a un livello molto vago, per questo nuovo capitolo della serie per PS5 e PC (almeno per il momento).

Come è stato già annunciato, Death Stranding 2: On The Beach sarà protagonista di una presentazione speciale ed estesa in occasione del live-streaming all'SXSW il 9 marzo, durante la quale verrà pubblicato il nuovo trailer del gioco, per cui ci sarà da "aspettarsi l'inaspettato", secondo i nuovi dettagli diffusi da Sony .

I nuovi dettagli su Death Stranding 2

"Sam, con i suoi compagni, intraprende un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione", si legge nella nuova descrizione pubblicata da Sony sulla pagina ufficiale di Death Stranding 2: On The Beach da parte di PlayStation. "Unisciti a loro mentre attraversano un mondo assediato da nemici ultraterreni, ostacoli e una domanda inquietante: Avremmo dovuto collegarci?".



Sembra dunque che la storia del secondo capitolo metta un po' in discussione il tema principale del primo capitolo, con Sam che si ritrova ad affrontare le conseguenze di tutto il gran lavoro svolto in precedenza per collegare tra loro le comunità dei sopravvissuti in Nord America.

"I grandi ambienti open-world di Death Stranding 2: On the Beach sono pieni di segreti da trovare", si legge inoltre, con le descrizioni di un "mondo unico ed esplorabile" che presenta scenari "incredibilmente vari e pongono sfide uniche da affrontare". Sembra dunque che il secondo capitolo voglia puntare a una maggiore varietà di ambientazioni e situazioni, così come abbiamo visto anche nel trailer di annuncio.

Il gioco promette anche "combattimenti emozionanti e dinamici" in cui i giocatori possono essere aggressivi, furtivi o evitare il combattimento, proprio come nel primo gioco. Viene confermato anche il ritorno del "social strand gameplay", con le nostre azioni che "possono influenzare il modo in cui gli altri giocatori interagiscono con il mondo del gioco e viceversa".

Più precisamente: "Death Stranding 2: On the Beach supporta il multiplayer asincrono allo stesso modo del gioco originale. Le azioni degli altri giocatori, come la creazione di strade o strutture e le vie percorse, diventeranno visibili e utilizzabili dal giocatore una volta che avrà collegato con successo le aree della mappa". Per accedere a questi elementi non è necessario PS Plus.