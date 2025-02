I Trofei di Assassin's Creed Shadows sono spuntati in rete, vediamo la lista

I Trofei di Assassin's Creed Shadows sono spuntati in rete, com'era lecito attendersi se consideriamo che alcune copie del gioco Ubisoft risultano già in circolazione, ed ecco dunque la lista degli achievement non nascosti, fondamentalmente privi di spoiler.

Arte del Ninjutsu - Padroneggia la via dello shinobi

Arte del Kenjutsu - Padroneggia la via del samurai

Rendilo personale - Incidi la tua prima arma

A volte - Esegui una capriola all'atterraggio

Leggere è fondamentale - Fuggi da un conflitto usando un giunco per respirare e nasconderti in acque poco profonde

Solo la tua ombra - Distrai lo stesso nemico tre volte con campanelli shinobi

Amo, lenza e... altalena - Rimani in aria dondolandoti da un punto di aggancio all'altro

Acrobazie - Esegui un Salto della Fede partendo da un dondolio con il rampino

Shinobi esperto - Esegui la tua prima uccisione

Maestro Shinobi - Uccidi un nemico attraverso una porta shoji

Invisibile - Esegui cinque uccisioni di fila senza essere scoperto o entrare in combattimento

Cacciatore di giganti - Uccidi un potente guardiano con un colpo solo

Samurai esperto - Esegui la tua prima finisher nei panni di Yasuke

Maestro Samurai - Para un proiettile in arrivo

Inarrestabile - Usa la Posizione Samurai prima di eseguire una finisher su un nemico

Questo è il Giappone, in realtà - Spingi un nemico da un'altezza elevata

Overdesign III - Esegui una finisher su un nemico che è sia avvelenato che stordito

Ultima udienza - Riponi la tua arma immediatamente dopo che un nemico è morto per l'effetto sanguinamento

Avventuriero - Colpisci un nemico al ginocchio con una freccia

Metti alla prova la tua forza - Sconfiggi l'ultimo nemico nel torneo

Saccheggiatore di Kofun - Completa il tuo primo kofun

Buona forma - Completa il tuo primo kata

Maestro Zen - Completa tutti i kuji-kiri