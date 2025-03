La Digital Deluxe Edition di Assassin's Creed Shadows presentata con un trailer

Chi effettua la prenotazione di Assassin's Creed Shadows riceverà infine una missione bonus e l'espansione Gli Artigli di Awaji , che ci trasporterà in una regione inedita dell'ambientazione giapponese, consegnandoci nuove armie, attrezzature e abilità nell'ambito di una campagna extra da dieci ore.

Incluso in questa edizione è anche il Pacchetto Rifugio Sekiryu , con i suoi quattro ornamenti peculiari tramite cui personalizzare l'estetica del Rifugio, nonché cinque punti maestria che sarà possibile assegnare ai personaggi per migliorare le loro abilità.

Nello specifico, chi acquista la Digital Deluxe Edition riceverà il Pacchetto Duplice Sekiryū , che include attrezzature e armi per i due protagonisti dell'avventura, Naoe e Yasuke, nonché la Bestia Sekiryu da cavalcare e l'oggettino Dente del Drago.

La Digital Deluxe Edition di Assassin's Creed Shadows è stata presentata con un trailer che illustra i contenuti di questa edizione speciale, per molti versi simili a quelli che abbiamo visto per i precedenti capitoli della serie Ubisoft.

Sempre più convincente?

Nelle scorse ore Assassin's Creed Shadows è stato mostrato con un video di gameplay ambientato nel Castello Nijo, alternando i due protagonisti per illustrare i loro differenti approcci alle missioni e ai combattimenti: un aspetto decisamente centrale per questo nuovo capitolo della serie Ubisoft.

Come sappiamo, infatti, Naoe e Yasuke si comportano in maniera molto diversa: la prima è una shinobi silenziosa, rapida e sfuggente, che predilige gli attacchi a sorpresa ed è un asso nelle infiltrazioni; il secondo è un guerriero potente e inarrestabile, che non si nasconde e anzi carica a testa bassa gli avversari.