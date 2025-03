Il trailer di lancio di WWE 2K25 è anche stavolta davvero spassoso

2K Games ha pubblicato il trailer di lancio di WWE 2K25, che conferma la disponibilità a partire da oggi della Bloodline Edition e della Deadman Edition del gioco di wrestling, mentre la standard edition farà il proprio debutto fra una settimana, il 14 marzo.

Paul Heyman è il protagonista assoluto del video, che presenta i numerosi contenuti di questa edizione: dalla modalità 2K Showcase dedicata alla Bloodline all'inedita The Island, che però non è presente nelle versioni PS4 e Xbox One, passando per i match misti e le opzioni classiche della serie.

"Il nostro team accoglie ogni anno con entusiasmo la sfida di portare il franchise WWE 2K a un livello superiore", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts, nel comunicato stampa ufficiale di 2K Games.

"Siamo particolarmente orgogliosi di offrire il miglior gameplay e la miglior grafica mai vista fino ad oggi in WWE 2K25, così come nuove tipologie di match, modalità ed esperienze narrative che siamo certi piaceranno ai giocatori."