Gli autori di Xenoblade collaborano con un veterano di Square Enix: si tratta di un GDR per Nintendo Switch 2?

Monolith Soft - noto soprattutto per il suo lavoro su Xenoblade - ha assunto cinque mesi fa Daisuke Honda , director dei filmati di vari giochi di Square Enix, come Kingdom Hearts 3, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 16 e Visions of Mana.

Un nuovo GDR per Nintendo Switch 2 è il progetto di Monolith Soft?

Daisuke Honda lavora come freelance, precisiamo, quindi non è stato propriamente assunto e potrebbe collaborare con altre aziende. Non sappiamo su quale progetto sta lavorando, ma i fan sui social media hanno subito pensato che Monolith Soft abbia aggiunto al proprio team Honda anche per lavorare a un gioco per Nintendo Switch 2.

Honda ha grande esperienza con i giochi di ruolo ed è possibile che, con l'arrivo di una piattaforma più moderna di Nintendo, Monolith Soft abbia in cantiere un nuovo progetto di alto livello al quale Honda può dare un grande contributo.

Dopotutto, Monolith Soft pubblicherà Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition il 20 marzo, quindi è credibile che abbia già un progetto maggiore in fase di preparazione sullo sfondo. Lo scorso hanno il team stava assumendo per un "nuovo GDR" misterioso di cui purtroppo non sappiamo nulla.

Avremo forse modo di vedere a cosa sta lavorando la compagnia durante il Direct dedicato a Nintendo Switch 2 in arrivo ad aprile.