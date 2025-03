SteamOS potrebbe essere in arrivo per i PC desktop come possibile alternativa a Windows, secondo un rumor

In risposta ai commenti al suo messaggio, il personaggio in questione ha spiegato che "non si tratta di copium, Valve si sta veramente preparando a un lancio pubblico generale di SteamOS", che potrebbe dunque arrivare anche su dispositivi diversi da Steam Deck.

A dire il vero non c'è nulla di ufficiale, ma l'account X SadlyItsBradly sembra avere alcune informazioni sui piani di Valve, come riferito dopo aver pubblicato un messaggio in cui sostiene che "sta arrivando", con logo di SteamOS a corredo.

Una nuova misteriosa segnalazione sembra confermare l'intenzione di Valve di pubblicare SteamOS per PC desktop , dove andrebbe dunque a fare concorrenza diretta a Windows , almeno per quanto riguarda l'ambito prettamente legato al gaming.

Una possibile alternativa a Windows?

SteamOS è il sistema operativo elaborato da Valve che, per il momento, viene utilizzato come software di sistema di Steam Deck, ma che in molti sperano possa essere presto esteso ad altri dispositivi ed essere dunque adottato dagli utenti anche su PC desktop e laptop.



Ovviamente la missione non è affatto semplice, considerando che Windows domina il panorama dei sistemi operativi per PC con una maggioranza veramente schiacciante, ma bisogna considerare che una soluzione ufficiale da parte di Valve potrebbe avere una larga adozione da parte dei giocatori.

Considerando l'enorme diffusione di Steam, un sistema operativo legato a questo e oltretutto progettato per risultare particolarmente leggero e fortemente improntato sull'esperienza di gioco potrebbe risultare una soluzione ideale per molti, magari con una configurazione che prevede un dual boot per non escludere completamente la base di Windows.

In ogni caso, per il momento si tratta solo di voci di corridoio, ma l'idea che SteamOS possa espandersi oltre alla nicchia di Steam Deck è ormai particolarmente diffusa, in attesa di annunci eventuali da parte di Valve.