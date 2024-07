Deathbound: vita, morte e... capoeira?

Da qualche anno a questa parte in Brasile la scena dello sviluppo sta crescendo in modo sostanziale. Nonostante siano principalmente il mercato mobile e i piccoli progetti indie a guidare la carica, però, anche i team carioca hanno subito la forte fascinazione del genere soulslike. Difficile dire se qui la "moda dei souls" sia partita per via della loro popolarità sul mercato, o per il semplice impatto che tali titoli hanno avuto sugli sviluppatori del paese sudamericano... fatto sta che, qualunque sia la motivazione di fondo, anche stavolta di giochi all'altezza delle opere di FromSoftware e dei migliori emuli non se ne sono viste.

In questo campo di battaglia pieno di corpi di soldati sconfitti ha deciso di entrare anche Trialforge Studio, un team di Rio de Janeiro che ha pensato bene di rielaborare il difficile genere con una "nuova" chiave di lettura ispirata ai GDR classici. Il risultato? Un soulslike chiamato Deathbound, la cui peculiarità è la presenza di vari personaggi giocabili che possono venir sostituiti all'istante durante il combattimento e l'esplorazione. Non è certo un'idea del tutto fresca, dato che il concetto alla base non è dissimile dalla selezione dei "gusci" di Mortal Shell o delle maschere di Enotria, ma a una prima occhiata c'era se non altro il potenziale di dar forma a un gioco dotato di un combattimento più variegato e imprevedibile della media.

Abbiamo quindi testato questo souls made in Brasil per alcune ore, cercando di capire se avesse la carte in regola per distinguersi dalla massa. Il risultato? Purtroppo al momento è molto difficile essere positivi, nonostante qualche idea interessante nel mix ci sia.