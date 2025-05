Il director di Elden Ring Nightreign ricevette un importante consiglio da Miyazaki per la creazione del gioco

Elden Ring è stato un gioco di enorme successo e non stupisce che FromSoftware abbia deciso di ampliare il franchise con nuovi contenuti, come l'espansione Shadow of the Erdtree e lo spin-off Elden Ring Nightreign . A dirigere il progetto però non è Miyazaki ma Junya Ishizaki .

Le parole del game director di Elden Ring Nightreign

Ishizaki ha dichiarato che, in qualità di director di Nightreign, la sua missione era quella di "metterci tutto me stesso", aggiungendo che sentiva il desiderio di "doverlo fare". È stato Ishizaki a proporre l'idea di realizzare Nightreign, ed è stato lui a portare avanti il progetto. "Mi sono reso conto che avrei avuto bisogno di trovare la determinazione necessaria per portarlo a termine", ha spiegato.

Per quanto riguarda i consigli che Miyazaki gli ha dato, Ishizaki ha detto che Miyazaki e altri director di FromSoftware lo hanno informato che "non doveva trattenersi".

Ciò che Ishizaki intende è che nel suo nuovo ruolo ha dovuto essere molto più critico e inflessibile. Ha dovuto imparare a non farsi sfuggire nulla, non accettare idee e contenuti imperfetti ed esaminare sempre ogni dettaglio per fare in modo che il progetto potesse procedere al meglio. In breve, il nuovo grado di responsabilità richiedeva un approccio diverso dal solito.

Ishizaki in precedenza è stato Planner (Mappa ed eventi) di Dark Souls, Game Designer di Bloodborne, Lead Gme Designer di Darks Souls 3 e Battle Director di Elden Ring, ma il ruolo di Game Director ovviamente richiede un approccio diverso.

