MindsEye dura molto meno di un AAA tipico, ma è la scelta migliore al giusto prezzo

Le parole del produttore di MindsEye

Parlando con GamesIndustry, a Benzies è stato chiesto del prezzo di MindsEye (60€), che è più basso della media moderna per un gioco AAA a mappa aperta.

Benzies ha confermato che la campagna di MindsEye durerà una ventina di ore. Ovviamente il gioco ha anche una serie di attività secondarie per chi vuole allungare la propria esperienza. L'obiettivo degli autori però era evitare il più possibile di inserire contenuti "filler", ovvero che non aggiungo nulla di significativo ma semplicemente allungano il tempo necessario per arrivare alla fine dell'avventura.

Il discorso di Benzies è che oggigiorno il tempo dei videogiocatori è richiesto da tanti prodotti diversi, non solo videogiochi ma anche serie televisive. Proporre un gioco più condensato è un modo per riuscire più facilmente a inserirsi nella "lista degli impegni" degli appassionati.

Inoltre, secondo Benzies una grossa fetta degli acquirenti (parla del 60-70%) non finisce i videogiochi più grossi. Per questo preferisce che MindsEye sia più breve, così che tutti possano arrivare alla fine invece di abbandonarlo. Le missioni secondarie servono inoltre per ampliare le storie dei personaggi o introdurre dettagli interessanti sul mondo di gioco.

Per quanto riguarda il prezzo, afferma che "le persone sono preoccupate per il prezzo delle uova" (negli USA il prezzo delle uova da tempo è mediamente salito ed è un argomento tipico quando si parla di soldi) e quindi MindsEye costa 60€ per fare in modo di dare il massimo valore per ogni euro speso.

Ovviamente a tutto questo dobbiamo aggiungere che sarà importante che MindsEye sia un gioco di qualità. Lo scopriremo tra non troppo. Ricordiamo infine che MindsEye è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito.