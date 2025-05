Il peso di Mario Kart World per Nintendo Switch 2 cala, anche altri giochi sono stati modificati

Nintendo Switch 2 dispone di molto più spazio rispetto a Switch 1, ma ancora non è comparabile agli SSD di console come PS5 e Xbox Series o del PC da gaming medio. Si deve quindi fare ben attenzione a quanto pensano i videogiochi per avere la certezza di avere spazio sufficiente senza dover "sacrificare" altri titoli installati.

Le modifiche ai pesi dei giochi di Nintendo Switch 2

Secondo quanto indicato dalle pagine ufficiali del videogioco, sia negli USA che in Giappone, il gioco di guida esclusivo per Nintendo Switch 2 è passato da un peso stimato di 23,4 GB a uno di 21,9 GB. Non si tratta di una differenza enorme, ma è sempre positivo quando ci viene fatto risparmiare spazio.

La cosa curiosa è che non è solo Mario Kart World ad aver subito una aggiornamento del peso. L'app Nintendo Classics GameCube è purtroppo diventata più massiccia: siamo infatti passati da 3,5 GB a 5,1 GB secondo le segnalazioni.

A questo si aggiunge la modifica di Nintendo Switch 2 Welcome Tour che è stato ridotto da 2 GB a 1,6 GB. Anche l'upgrade di Kirby e la terra perduta è stato alleggerito leggermente e pesa ora 11 GB: ricordiamo che in questo caso è una intera espansione, per questo il peso è così significativo; non si tratta solo di modifiche grafiche.

Se volete comunque aumentare lo spazio per la vostra console vi serve una microSD Express: ecco come riconoscere le microSD Express compatibili con Nintendo Switch 2.