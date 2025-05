Indie Quest 2025, i migliori JRPG annunciati

Sì, certo, potremmo discutere a lungo sul senso di quella J davanti a RPG. Ormai l'acronimo - concepito tanti anni fa per distinguere i videogiochi di ruolo occidentali da quelli in stile Dragon Quest e Final Fantasy - lascia un po' il tempo che trova, come vi abbiamo spiegato in un recente approfondimento , e i titoli mostrati hanno spaziato tra diversissimi sottogeneri, restando sempre fedeli a vari archetipi che probabilmente i fan riconosceranno all'istante.

Gira questa teoria che il genere dei JRPG sarebbe in crisi e che Clair Obscur: Expedition 33 l'abbia salvato, riportandolo al centro dell'attenzione originale. Per quanto ci piacerebbe concedere al capolavoro di Sandfall Interactive questo merito, si tratta di una discreta esagerazione: il genere JRPG è vivo, florido e attenzionato da giocatori e sviluppatori in tutto il mondo. Lo ha dimostrato anche il recente Indie Quest 2025, una presentazione in streaming di circa 1 ora e mezza che ha svelato una quarantina di JRPG attualmente in fase di sviluppo che usciranno nei prossimi mesi.

Legends of Starkadia

La diretta è partita subito in quarta con Legends of Starkadia, un titolo dall'impostazione molto classica, ma super colorata e accattivante. Nei panni di Mikey, un ragazzino terrestre finito chissà come nell'impero interstellare di Starkadia, dovremo trovare un modo per tornare a casa e porre fine a una guerra spaziale. A giudicare dal trailer, c'è un po' di tutto: da Star Wars a Monster Hunter, passando per Dune e così via.

Legends of Starkadia, data di uscita da annunciare

Sviluppato da Doom Turtle, Legends of Starkadia si rifà chiaramente alla scuola di Super Mario RPG, la stessa che ha ispirato titoli più moderni come Mario e Luigi, Sea of Stars e lo stesso Clair Obscur: i combattimenti sono a turni, ma c'è una componente interattiva durante l'attacco e la difesa che permette di infliggere più danni ai nemici o subirne meno, premendo i pulsanti al momento giusto. Il gioco promette almeno 12 personaggi giocabili con abilità diverse e oltre nove pianeti da esplorare.