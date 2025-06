Google annulla l’evento Superfans dedicato a Pixel 10 previsto per giugno

L’evento “Pixel Penthouse” cancellato all’ultimo minuto

Il messaggio inviato ai partecipanti selezionati per l'evento, denominato "Pixel Penthouse", parla genericamente di "circostanze impreviste" che avrebbero costretto Google a ritirare gli inviti . Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è chiaro che qualcosa abbia spinto l'azienda a interrompere i preparativi per una presentazione che, almeno in parte, avrebbe mostrato in anteprima i nuovi smartphone. Per non deludere completamente i fan, Google ha proposto un'alternativa: l'accesso prioritario a un nuovo evento esclusivo chiamato "Pixel Superfans Insider Event", fissato per il 4 settembre 2025. Una mossa che serve a mantenere vivo il legame con la sua community più fedele, ma che inevitabilmente lascia un vuoto per chi sperava di toccare con mano in anteprima i prossimi dispositivi.