Circa la metà degli sviluppatori di Capcom sono animatori, ma l'editore ne cerca anche altri

Carenza di animatori

Capcom ha illustrato la situazione rispondendo a una domanda riguardante la carenza di personale, dichiarando di essere attivamente impegnata nel rafforzamento del reclutamento per questi ruoli. A tal fine, Capcom ha acquisito delle compagnie specializzate in animazione e produzione visiva.

In effetti le animazioni dei titoli di Capcom sono di altissimo livello, come si è visto nel recente Monster Hunter Wilds e come sembra trasparire dall'appena resuscitato Pragmata.

Nel 2023, l'azienda ha fondato il nuovo Creative Studio, una struttura che ospita 150 telecamere, comprese apparecchi all'avanguardia ad altissima risoluzione, all'interno di uno dei più grandi studi di motion capture del Giappone (11 m × 15 m × 5 m). Lo studio è inoltre integrato con il motore proprietario di Capcom, il Re Engine. Una delle acquisizioni più recenti dell'azienda, Swordcanes Studio, è nota per la sua produzione video e nel campo dell'animazione.

Il Giappone di suo sta attraversando una grave crisi nell'ambito dell'animazione, per carenza di animatori altamente qualificati, una situazione che si è aggravata in epoca Covid. Questo è un problema non solo per l'industria degli anime, ma anche per quella videoludica, che ha un'enorme necessità di queste figure.