Sea of Stars: nuovo video su un boss e dettagli sulla musica del promettente JRPG

Il team Sabotage Studio continua a lavorare sul suo promettente Sea of Stars, con un nuovo update che mostra peraltro un video dello scontro con un boss e alcuni dettagli sulla composizione delle musiche, che rappresentano un elemento particolarmente curato di questa produzione.

Sea of Stars si inserisce nel filone dei revival del JRPG classico, ovvero il gioco di ruolo nipponico che si è definito come genere a sé stante tra gli 8 e i 16-bit in particolare, con produzioni a cui Sea of Stars guarda come ispirazione sia dal punto di vista strutturale che stilistico.

Le reminiscenze sono evidenti anche nel nuovo video pubblicato, oltre che nelle intenzioni degli sviluppatori.

Le musiche sono in buona parte ad opera del compositore Eric W. Brown, il quale ha costruito anche alcune situazioni interessanti per giustificare l'inserimento delle tracce. Tra queste, per esempio, ci sono numerose tracce musicali che vengono effettivamente suonate nel gioco da una "band pirata" che è possibile incontrare nelle taverne.

Questa funziona come una sorta di jukebox nel gioco, visto che il giocatore può ampliare il loro repertorio sbloccando ulteriori musiche e queste possono essere eseguite a richiesta, parlando direttamente con i musicisti che si incontrano nel gioco.

Tali canzoni sono eseguite da musicisti amici del compositore, anche con un ampio utilizzo di strumenti di origine irlandese, con la registrazione dinamica ha consentito un approccio "interattivo" alla musica: parlando con uno specifico musicista, il suo strumento si fermerà e non verrà eseguito nella musica, visto che il suonatore sta parlando con il personaggio nel gioco.

Per risultare poi maggiormente vicino allo spirito in stile Super Nintendo di Sea of Stars, la musica è stata volutamente "limitata" in modo da simulare gli 8 canali audio massimi che si potevano avere sulla console, applicando dei filtri e alternando le tracce in modo da replicare l'effetto.

Di Sea of Stars abbiamo visto data d'uscita, demo disponibile e trailer al recente Nintendo Direct, dopo un video gameplay che ha mostrato il ciclo giorno/notte.