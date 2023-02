WrestleQuest: un video gameplay mostra i combattimenti, a metà tra wrestling e un GDR a turni

WrestleQuest è tornato a mostrarsi in occasione dell'IGN Fan Fest 2023 tramite un video gameplay di circa due minuti, in cui viene mostrato lo svolgimento di un match di questo peculiare mix tra wrestling e GDR con grafica in pixel art.

Come possiamo vedere i combattimenti sono a turni, con il party del giocatore e gli avversari che si alternano l'azione, utilizzando varie abilità, in questo caso tutte legate alle gimmick del wrestling. Abbiamo quindi prese, calci e mosse speciali fantasiose e attacchi in più fasi. Ad esempio, nel video al personaggio Randy Santos viene ordinato di scalare l'inferriata che circonda il ring, probabilmente per eseguire un attacco in salto nel turno successivo.

WrestleQuest promette di catturare lo spirito e la passione per il wrestling, celebrando questo panorama con alcuni personaggi basati su celebri wrestler degli anni '80 e '90 come Randy Savage, ma il tutto nell'ottica di un gioco di ruolo a turni con uno stile retro. Tra le Superstar del wrestling confermate troviamo anche Booker T, Andre The Giant, Jake "The Snake" Roberts, Diamond Dallas Page e Jeff Jarrett.

WrestleQuest sarà disponibile a maggio 2023 per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S.