Thumper Pocket Edition+, la recensione del rhythm violence game di Drool

Il rhythm violence game sviluppato da Drool, team composto da ex dipendenti di Harmonix, si presenta in questo caso con una versione rifinita, priva delle incertezze tecniche degli esordi su mobile e arricchita dal supporto per i controller Bluetooth, che pone rimedio alle limitazioni dei comandi touch durante le sequenze più impegnative.

Apple Arcade sta portando avanti negli ultimi tempi una strategia interessante: oltre alle produzioni che debuttano sulla piattaforma in abbonamento in esclusiva temporale, ad arricchire il catalogo arrivano anche riedizioni di titoli premium già disponibili su App Store, come appunto Thumper Pocket Edition.

Gameplay

Thumper Pocked Edition+, una delle prime sequenze della campagna

Immersi in una sorta di scenario spaziale astratto, al comando di un coleottero di metallo che corre velocissimo su di un percorso apparentemente infinito, il nostro obiettivo in Thumper Pocket Edition+ è quello di effettuare una serie di rapidissime manovre cercando di coordinare occhio, orecchio e mano per rispondere più prontamente possibile a ciò che succede sullo schermo.

In maniera corrispondente ai ritmi sintetici che ci accompagnano in questa insolita esperienza, dovremo dunque toccare il touch screen, tenerlo premuto ed effettuare swipe a destra, a sinistra o in alto a seconda della situazione, con solo due possibilità di errore consecutive: se le sprechiamo entrambe, dovremo ricominciare dall'ultimo checkpoint con la frustrazione dietro l'angolo.

Un breve tutorial ci introduce ai comandi del gioco, dopodiché l'insolita formula messa a punto dagli sviluppatori si manifesta in tutta la sua spietatezza: curve che si preannunciano solo per un istante, "note" da intercettare al millesimo, corsie da cambiare al volo e boss fight da memorizzare nel dettaglio per fare in modo che il tutto non si trasformi in una lunga sessione di trial & error. Un'eventualità per ampi tratti inevitabile.

Non parliamo in alcun modo di un gioco rilassante, insomma; tutt'altro: per completare i nove livelli che compongono la campagna di Thumper Pocket Edition+ bisogna impegnarsi davvero, tanto che ci sono momenti in cui sembra di trovarsi di fronte a un video accelerato artificiosamente e i comandi touch si rivelano quasi subito inadeguati. Per fortuna, come detto, si può ripiegare sul controller e sfruttarne la precisione per ottenere risultati migliori.