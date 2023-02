Pistol Whip: pensi di essere bravo con quella pistola? Allora spara!

Se lo dovessimo descrivere a un amico, prima di farglielo provare gli diremmo: "preparati che questo è il simulatore di John Wick". Non sarebbe mica una bugia: anche se in Pistol Whip mancano le prese marziali che Keanu Reeves infliggeva ai suoi nemici, la sensazione è proprio quella di vestire i suoi - elegantissimi! - panni. In quanto a gameplay ci troviamo davanti a un mix tra lo splendido Super Hot VR e Beat Saber, dove musica e azione ci trascineranno dentro uno degli arcade più divertenti in circolazione. Scopriamolo nella recensione di Pistol Whip .

Ti metti il visore, spari due colpi sui menù e inizia il gioco. Questa è la forza di Pistol Whip, uno dei grandi successi della realtà virtuale che, dopo aver deliziato gli utenti Meta Quest e PlayStation VR, torna tirato a lucido compatibile anche per PS VR2, il nuovo visore di Sony (l'aggiornamento è gratuito per chi già lo possiede su PlayStation 4).

Pallottole infuocate

Pistol Whip: le opzioni pre partita dove settare le vostre preferenze

In Pistol Whip non devi preoccuparti di spostarti come in un normale videogioco, visto che il livello avanza automaticamente a una velocità da camminata. Ma attenzione, a volte sarai chiamato ad evitare gli ostacoli: se c'è un muro in mezzo devi scattare fisicamente di lato, se la tubatura è troppo bassa dovrai accovacciarti. E tutto questo lo dovrai fare mentre escono nemici dappertutto i cui colpi, e qui c'è la sorpresa, andranno a una velocità che permette di schivarli come se fossi Baba Yaga in persona.

Quindi dovrai inginocchiarti, scattare sulle fasce, contorcerti evitando uno, due, tre proiettili incrociati in arrivo, preoccupandoti nel frattempo di rispondere al fuoco con una, ma anche due, pistole pronte all'uso. I colpi a disposizione sono quindici; si ricarica allineando verso il basso la pistola con la gamba; si mira ad occhio nudo e d'istinto.

Pistol Whip: a volte lo stile grafico si lascerà prendere dalla musica...

Come gioco, Pistol Whip sarebbe già allettante così, ma c'è di più. I suoi livelli, dalla durata sempre molto ridotta (ed è un pregio in questo caso) sono tutti ispirati ad action movie immaginari, avvolti da colonne sonore elettroniche di altissima qualità. La musica è estremamente importante nell'esperienza catartica che si viene a creare, e ti infila nel giusto groove per inanellare headshot come killer professionisti. Il gioco t'aiuta a sentirti inarrestabile, raddrizza un po' i colpi, ma su quelli che potremo ricevere è irremovibile: due errori possono compromettere la partita.

Ogni livello può contare su tre diverse difficoltà: la prima è divertente e può essere utile per prenderci la mano, mentre dalla seconda in su preparatevi a un bel po' di esercizio fisico. Dopo due livelli qualcuno potrebbe già chiedere una pausa, d'altro canto un po' di cardio non fa mai male. La versione PlayStation VR2 è tutto quello che non è mai potuto essere quella dedicata al precedente visore Sony: finalmente precisissima e in grado di catturare i nostri movimenti a trecentosessanta gradi. C'è stato anche un bel salto di qualità nella risoluzione, anche se parliamo comunque di un gioco molto semplice graficamente e quindi poco pretenzioso in termini hardware, ma con molto carattere e questo è a volte molto più importante!