Genshin Impact 3.5: altri bonus gratis in arrivo con Amazon Prime Gaming

MiHoYo ha annunciato il proseguimento della collaborazione con Amazon Prime Gaming in occasione di Genshin Impact versione 3.5, che porterà numerosi bonus e ricompense gratis agli utenti attraverso l'account Amazon in questa prima metà dell'anno.

Tra dicembre 2022 e maggio 2023, i membri di Prime Gaming possono riscattare gratuitamente su Prime Gaming un codice per bundle di Genshin Impact e ottenere vari oggetti di gioco, con nuovi bundle che verranno aggiornati ogni tre settimane.

In base a quanto riferito dal comunicato stampa di MiHoYo, "se un account di Genshin Impact riscatta almeno quattro degli otto bundle totali, le Ali del banchetto stellato verranno inviate alla propria posta di gioco nelle prime due settimane di giugno, dopo il termine dell'ultimo periodo di riscatto", considerando comunque che ogni account può ricevere Ali del banchetto stellato soltanto una volta.

Al momento, ci troviamo al Bundle Prime numero 4 degli 8 previsti, disponibile fino al 3 marzo 2023, con ulteriori dettagli che potete trovare a questo indirizzo nella pagina dedicata alla promozione. Tra le altre novità emerse in queste ore ci sono data di uscita, banner ed eventi annunciati per l'update 3.5 di Genshin Impact, oltre alle immancabili 300 Primogemme gratis in regalo per l'occasione.