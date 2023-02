Resident Evil 4: un nuovo controller-motosega era stato pensato da Capcom

Nella storia delle periferiche più folli del mondo, il controller-motosega di Resident Evil 4 occupa certamente uno spazio speciale: con la sua forma e le sue dimensioni totalmente assurde è diventato un mito, e sarebbe potuto tornare anche con Resident Evil 4 Remake, con Capcom che aveva pensato a una sua riproposizione ma non ha poi avuto tempo per poterla sviluppare al meglio.

Nell'intervista a Yasuhiro Ampo e Yoshiaki Hirabayashi di Capcom, pubblicata da Game Informer, i due sviluppatori responsabili del progetto hanno svelato che il team aveva in effetti pensato anche a un rilancio di un controller-motosega in occasione del remake, ma non ha poi avuto tempo per realizzare l'idea, purtroppo.

"Lo volevamo fare, ma avevamo già esaurito tutte le risorse nello sviluppo del gioco", ha riferito Hirabayashi.

Tuttavia, non tutto è perduto, a quanto sembra: "Forse potremmo riprenderlo in considerazione nel prossimo futuro, se ci fosse la possibilità". L'idea è che, se dovesse emergere una forte richiesta da parte dei fan, Capcom potrebbe prendere in considerazione l'idea di lanciare dei nuovi controller-motosega per Resident Evil 4.

Ovviamente, non si tratta propriamente di una periferica imprescindibile, ma i grandi appassionati ne sarebbero comunque felici: il controller a forma di motosega venne lanciato all'epoca delle versioni Gamecube e PS2 come bonus collegato alla Collector's Edition ed è diventato una sorta di oggetto di culto, proprio per la follia che lo caratterizza.