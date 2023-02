Genshin Impact, update 3.5: data di uscita, banner, eventi e tutte le novità annunciate

Oggi Hoyoverse ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con l'update 3.5. Di seguito abbiamo riassunto tutti i dettagli condivisi, come data di uscita, i nuovi personaggi dei banner, eventi e altro ancora.

L'update 3.5 di Genshin Impact si intitola "Windblume's Breath" e sarà disponibile a partire dal 1° marzo 2023. Durante la diretta come al solito sono stati svelati tre codici promozionali con cui riscattare gratuitamente 300 Primogemme e altre risorse utili.

L'aggiornamento includerà una serie di missioni principali Archon e secondarie, tra cui una con protagonista Dehya e l'evento di hangout di Faruzan.

Non mancano all'appello ovviamente anche nuovi banner e rerun. Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.5 sarà disponibile il banner con Dehya e il rerun di quello di Cyno. Nella seconda fase invece sarà il turno dei banner di Kamisato Ayaka e Shenhe, che includeranno anche la nuova unità Mika. Dalla versione 3.6 Dehya sarà disponibile anche nel banner standard.

Dehya è un personaggio 5 stelle di elemento Pyro che combatte con le claymore. Il suo kit è piuttosto peculiare, dato che include abilità offensive di fuoco corpo a corpo, alcune delle quali infliggono anche danni ad area a intervalli regolari. Inoltre, può assorbire e mitigare i danni inflitti ai compagni di squadra e aumentare la loro resistenza alle interruzioni grazie alla sua abilità passiva, il che la rende un personaggio a metà tra un DPS e un tank.

Mika è un personaggio 4 stelle che usa la lancia e sfrutta l'elemento Cryo. Grazie al mix delle abilità, tripudio elementale e skill passive può aumentare la velocità e i danni dei compagni e al tempo stesso curarli e dunque potrebbe rivelarsi un ottimo personaggio di supporto per determinati team.

L'evento principale dell'update 3.5 di Genshin Impact è "Windlbume's Breath", con in palio la Claymore 4 stelle "Mailed Flower", Primogemme e molto altro ancora. I giocatori dovranno indagare su una profezia divisa in quattro parti, completando varie sfide platform, musicali e fotografiche.

Gli altri eventi saranno "Spices From the West: Northerly Seach" in cui i giocatori dovranno creare alcune pietanze speciali combinando ingredienti vari e spezie; "Fungus Mechanicus" che prevede dei minigiochi da completare usando dei Fungus alleati; "Vibro-Crystal Verification" con sfide di combattimento con regole speciali che prevedono l'uso di buff speciali e più team; Infine tornerà il tradizionale "Ley Line Overflow" con cui ottenere doppie ricompense dai depositi sparsi nella mappa.

Per quanto riguarda Invokazione del Genio, verranno introdotte le carte di Sangonomiya Kokomi, Eula e Kujou Sara, nonché nuove regole speciali.

Inoltre, da ora il gioco elargirà un'unità di Destino Intrecciato per ogni quest principale Archon completata. Questo cambiamento è retroattivo, quindi i giocatori potranno riscattare anche quelle delle quest già completate.