Genshin Impact, il cosplay di Nilou da Shirogane-sama balla e sorride

Shirogane-sama ha pubblicato nuove foto del suo splendido cosplay dedicato a Nilou, la danzatrice di Genshin Impact che in queste pose appunto balla e sorride mentre indossa il suo magnifico costume, proprio come ci si aspetterebbe da lei.

A pochi giorni dall'annuncio di Dehya e Mika per la versione 3.5, Genshin Impact si conferma dunque un fortissimo punto di riferimento per gli appassionati di cosplay, e il supporto post-lancio realizzato finora da miHoYo non ha fatto che enfatizzare questo aspetto.

"Ti piacerebbe imparare a danzare? Posso mostrarti le mosse e i passi giusti, ma dovremmo restare da soli...", ha scritto la modella russa nel suo post su Instagram, consapevole di averci consegnato un'altra interpretazione di alto livello.

Dal makeup all'abito, dalle pose alla post-produzione, la qualità del lavoro realizzato da Shiro è come al solito eccezionale e rende omaggio a un personaggio diventato rapidamente uno dei preferiti degli utenti proprio per via delle sue peculiarità.

Fra i migliori cosplay recenti di Shirogane-sama vi ricordiamo senz'altro A2 da NieR: Automata, Lucy da Cyberpunk 2077, Makima da Chainsaw Man e Seraphine da League of Legends.