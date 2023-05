Star Wars Jedi: Survivor, le abilità migliori e quali sbloccare il prima possibile

Respawn Entertainment ha reso molto permissivo il sistema di sviluppo del gioco. Arrivati nelle fasi finali infatti avrete punti in abbondanza per acquisire ogni skill di vostro interesse, se non addirittura proprio tutte. Inoltre, è possibile in ogni momento resettare tutte le abilità (premendo Triangolo / Y / F dall'apposito menu), ma fate attenzione: la prima volta il respec lo offre la casa, mentre da quello successivo in poi avrà un costo in punti abilità. Per questo motivo è bene sfruttare il meno possibile questa funzione e magari pianificare fin dalle fasi iniziali quali potenziamenti acquistare e in quale ordine.

In Star Wars Jedi: Survivor potrete personalizzare i poteri di Cal Kestis a vostro piacimento sbloccando fino a 75 abilità e potenziamenti, divisi in tre categorie principali e nove rami. Chiaramente ci sono abilità più utili di altre, alcune richiedono un cospicuo numero di punti ma ripagano ampiamente il loro costo, mentre altre magari sono economiche ma non indispensabili. In questo articolo faremo una panoramica di quelle che sono, a nostro avviso, le migliori abilità di Star Wars Jedi: Survivor per ogni ramo di potenziamenti e le più utili da sbloccare a inizio gioco .

In Star Wars Jedi: Survivor potrete utilizzare cinque stili di combattimento differenti con la spada laser (Singolo, Doppia Lama, Due Spade, Blaster e Guardia Incrociata). Non ce n'è una oggettivamente migliore dell'altra o perlomeno le differenze non sono così marcate, quindi il consiglio è quello di provarli un po' tutti e scegliere successivamente in quali specializzarvi. Detto questo, per capire se uno stile fa al caso vostro o meno, dovrete comunque usarlo per un po' di tempo e prenderci la mano. In tal senso vi suggeriamo di acquistare almeno la prima abilità dei rispettivi rami, dato che costano solo un punto e sbloccano tecniche base molto utili.

Molti tendono a sottovalutare l'abilità Confusione a torto. Un nemico confuso rappresenta una minaccia in meno per Cal e una in più per gli avversari, il che è un vantaggio che se sfruttato a dovere può ribaltare le sorti degli scontri più complicati, specialmente quando si affrontano più minacce contemporaneamente. Confusione superiore applica l'effetto a due nemici alla volta, dunque è un'abilità a nostro avviso utilissima sin dalle fasi iniziali di Star Wars Jedi: Survivor. L'unico contro è che per sbloccarla dovrete prima ottenere "Mente Compromessa", un bonus utile ma non indispensabile.

Una volta sbloccata l'abilità precedente, basta un solo punto per ottenere anche Gioco di Squadra, che velocizza l'utilizzo degli stimpack. Vale lo stesso discorso del punto precedente: meno tempo passate a curarvi più potrete concentrarvi sull'azione. Inoltre alle difficoltà più alte di certo i nemici non staranno fermi ad aspettare che vi curiate.

Queste due abilità, che è possibile sbloccare in successione, aumentano la quantità di salute recuperata da Cal utilizzando gli stimpack. Questo significa che dovrete utilizzarne di meno per tornare al massimo della forma, riducendo di conseguenza anche i tempi morti in combattimento e concentrarvi maggiormente sui nemici o il boss di turno.

Le migliori abilità per ogni ramo

Estrazione rapida ricorda per certi versi il deadeye di Red Dead Redemption

Di seguito abbiamo elencato quelle che a nostro avviso sono le migliori le abilità per ogni ramo in Star Wars Jedi: Survivor. A differenza della sezione precedente qui non baderemo a spese in termini di punti abilità, in quanto sono potenziamenti utili per tutta l'avventura.

Difesa - Resilienza: Abilità di sopravvivenza migliorate e avanzate

Si tratta di due upgrade tanto semplici quanto efficaci, dato che aumentano la Salute massima di Cal. Oltre ai potenziamenti di questo ramo che abbiamo citato in precedenza, vale assolutamente la pena sbloccare anche questi potenziamenti gradualmente mano a mano che avanzate nel gioco e i nemici si fanno più forti.

Difesa - Resilienza: Riflessi Superiori

Aumenta la velocità in cui la barra del blocco si ricarica, il che torna utile soprattutto contro boss particolarmente aggressivi o quando ci si ritrova ad affrontare più nemici contemporaneamente.

Forza - Concentrazione Jedi: Sintonia Lucida e Illuminata

Altre due potenziamenti essenziali dato che aumenta la Forza massima di Cal e quindi di utilizzare più frequentemente gli attacchi più forti.

Forza - Concentrazione Jedi: Energia Incanalata

Un upgrade relativamente economico che gonfia più velocemente la barra della Forza sconfiggendo nemici e attaccando quelli in parata.

Forza - Concentrazione Jedi: Durata maggiore e Superiore

Queste due abilità costano un solo punto ciascuna e garantiscono un durata maggiore dell'effetto rallentamento sui nemici, il che permette al giocatore di avere un maggiore controllo del campo di battaglia, riprendere fiato o picchiare duro a seconda della situazione.

Forza - Telecinesi: Attrazione Implacabile

Grazie ad Attrazione Implacabile attirerete a voi anche i nemici più grandi di Star Wars Jedi: Survivor sbilanciandoli e garantendovi così l'opportunità di mandare a segno i vostri attacchi senza rischi. Funziona particolarmente bene con i colpi lenti ma poderosi dello stile Guardia Incrociata.

Forza - Telecinesi: Parata con Spinta

Questa abilità permette di scaraventare via con la Spinta un nemico che sta per attaccarvi, colpendo anche i bersagli nelle sue immediate vicinanze. La sua utilità in ogni caso dipende dai vostri riflessi e tempismo: padroneggiatela, non ve ne pentirete.

Forza - Confusione: Amplificazione

Se usate spesso la confusione in battaglia questo upgrade potrebbe fare al caso vostro, visto che aumenta i danni inflitti dai bersagli sotto il vostro controllo ai loro ex-alleati.

Rombo di Tuono è un attacco caricato dello stile Guardia Incrociata, molto potente ma lento nell'esecuzione

Spada Laser - Singolo: Fendente Ciclone

Questo potenziamento è essenziale se volete specializzarvi nello stile di combattimento classico della spada laser, in quanto sblocca un potente colpo caricato eseguile dopo un attacco standard che rompe facilmente la guardia avversario e fondamentlamente utile in qualsiasi scenario.

Spada Laser - Singolo: Attacco con Slancio

Con questa mossa Cal si lancia in avanti ed esegue un attacco in corsa, raggiungendo rapidamente un nemico fuori dal suo normale raggio d'azione. Un'abilità molto utile, ma che richiede un po' di pratica per essere padroneggiata, in quanto la portata dello slancio iniziale è limitata e quindi se non si fa attenzione si rischia di mancare il bersaglio e allo stesso tempo di rimanere inermi all'offensiva nemica. Per ottenerla dovrete prima sbloccare Assalto Aereo, che in ogni caso vi avremmo consigliato di acquistare comunque.

Spada Laser - Doppia Lama: Riflessi Multipli

Lo stile di combattimento con la lama doppia permette di eseguire fendenti discretamente rapidi e che colpiscono in un vasto raggio d'azione, particolarmente utile quando si affrontano più avversari alla volta. In tal senso Uragano Senza Fine è un'abilità da sbloccare il prima possibile, in quanto prolunga la combo standard. Inoltre, una volta fatto sarete a un passo dall'ottenere anche Riflessi Multipli. Questa abilità difensiva permette di rispedire al mittente e ai bersagli nelle vicinanze un elevato numero di colpi fintanto che la barra del blocco lo permette, rendendo quasi triviali gli scontri con soldati armati di mitragliatrici pesanti.

Spada Laser - Doppia Lama: Tempesta Ascendente

Questa tecnica raggruppa tutti i nemici intorno al Cal e dunque si sposa benissimo con la portata degli attacchi della lama doppia. Tra l'altro potrete combinarla con la tecnica immediatamente precedente dello stesso ramo, Raffica Repulsiva, che invece esegue un attacco ad area che respinge di pochi metri i nemici colpiti.

Spada Laser - Due Spade: Lame Danzanti

Doppia Vipera e Lame Danzanti trasformano gli attacchi dalla distanza con le spade laser in colpi mortali. Utilizzando la prima potrete lanciare entrambe le lame su un singolo bersaglio raddoppiando i danni, mentre la seconda abilità le fa rimbalzare più volte anche sui nemici vicini.

Spada Laser - Due Spade: Rilascio di precisione

Parata Concentrata è un'abilità interessante ma vi consigliamo di acquistarla solo a patto di ottenere anche Rilascio di Precisione, che trasforma questa tecnica in un potentissimo contrattacco che infligge danni elevati al malcapitato di turno e fa tentennare i nemici nelle vicinanze. L'investimento in punti per ottenere entrambe le abilità è elevato ma ne vale sicuramente la pena.

Spada Laser - Blaster: Raffica Energetica

Lo stile di combattimento con Blaster combina attacchi ravvicinati a fil di lama con proiettili laser a medio lungo raggio. Per sbloccarne il massimo potenziale vi servono quanti più proiettili possibili e dunque Raffica Energetica e tutti gli upgrade precedenti sullo stesso percorso sono un must have, in quanto aumentano la capienza del caricatore e lo ricaricano mandando a segno dei colpi con la spada.

Spada Laser - Blaster: Estrazione Rapida

Una volta ottenuto Raffica Energetica sbloccate il prima possibile Estrazione Rapida. È praticamente la versione di Star Wars Jedi: Survivor del deadeye di Red Dead Redemption e la Ultimate di Cassidy in Overwatch e permette di eliminare interi gruppi di nemici in una volta sola o quantomeno di danneggiarli pesantemente.

Spada Laser - Guardia Incrociata: Spazzata Travolgente

Una spazzata orizzontale che trita tutti i nemici nel suo raggio d'azione. Un attacco semplice ma molto efficace quando siete circondati e per sbloccarlo non dovrete spendere neppure tanti punti abilità.

Spada Laser - Guardia Incrociata: Impatto Superiore o Rombo di Tuono

Una volta ottenuta la Spazzata Travolgente vi consigliamo di puntare su Impatto (e l'upgrade Impatto Superiore) o su Rombo di Tuono. Avanzando nel gioco avrete prima o poi abbastanza punti per ottenere entrambe le abilità, ma fino ad allora vi suggeriamo di concentrarvi solo su una delle due visto che entrambe colpiscono in linea retta tutto ciò che si trova sulla loro traiettoria. Impatto Superiore ha una potenza discreta ed è relativamente veloce da eseguire, mentre Rombo di Tuono infligge danni molto più elevati, ma la sua esecuzione è lenta e richiede un investimento maggiore di punti abilità (ma in compenso otterrete anche Riflesso Caricato, che potenzia i colpi di blaster respinti). A voi la scelta, sono entrambe valide a modo loro.