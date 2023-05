Puffi Kart: la data d'uscita su PlayStation e Xbox è stata pubblicata e poi rimossa

Puffi Kart arriverà anche su PlayStation e Xbox, ma la data d'uscita, comparsa nelle ore scorse online, sembra non sia ancora stata definita o che debba essere modificata, visto che la comunicazione è stata pubblicata e poi rimossa dal sito ufficiale.

Puffi Kart è un gioco di guida arcade in pieno stile "kart racer", ovvero quel sotto-genere praticamente creato da Mario Kart e che ha portato poi a un'enorme quantità di emuli più o meno riusciti. Anche in questo caso si tratta di un titolo in cui all'abilità alla guida bisogna aggiungere una certa strategia nell'uso dei power-up, personaggi vari e piste alquanto arzigogolate.



Il tutto ovviamente a tema Puffi, come si può ben capire dal titolo. Per il momento, il gioco è uscito su Nintendo Switch e potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Puffi Kart, ma evidentemente Microids ha intenzione di portarlo anche su altre piattaforme.

In base a quanto era emerso brevemente nelle ore scorse, ma per abbastanza tempo da consentire al solito billbil-kun di trarre le informazioni, Puffi Kart era previsto arrivare su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 22 agosto 2023, ma il comunicato è stato rimosso, forse per una modifica da effettuare.

Secondo il noto leaker, il problema sarebbe proprio la data: forse a causa di un errore, la data d'uscita non sarebbe quella giusta, visto che il gioco è probabilmente destinato ad arrivare il 22 settembre 2023 su PlayStation e Xbox, in attesa di eventuali conferme.