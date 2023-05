Nintendo Switch ha generato incassi per 69 miliardi di dollari in sette anni

Nintendo Switch ha generato incassi per ben 69 miliardi di dollari in sette anni: è questo il conteggio effettuato da TweakTown sulla base dei dati ufficiali forniti alcuni giorni fa dalla casa giapponese.

Come già riportato, Nintendo Switch ha totalizzato vendite per 125,62 milioni di unità nel mondo, suddivise in questo modo: 89,59 milioni per il modello originale, 21,02 milioni per la versione Lite e 15,02 per l'OLED.

Inoltre ha venduto oltre un miliardo di giochi, con una classifica dei million seller che vede ancora Mario Kart 8 Deluxe in prima posizione, seguito da Animal Crossing: New Horizons e da Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo Switch, l'infografica realizzata da TweakTown

Considerando le straordinarie capacità dei team di sviluppo interni, capaci di realizzare capolavori come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (qui la nostra guida), è chiaro che la casa di Kyoto non sente minimamente l'esigenza di ridurre i prezzi né tantomeno di lanciare nuovo hardware.