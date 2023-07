Everybody 1-2-Switch! Giocatori stanno usando foto esplicite e offensive come icone

Sembra che Everybody 1-2-Switch! non abbia un sistema di filtro efficace per la selezione di immagini da utilizzare come icone per il proprio personaggio, cosa che ha già portato ai risultati prevedibili: un'invasione di immagini esplicite e offensive usate da vari giocatori.

Questo, almeno, è quanto riportato da varie testate, che hanno potuto visionare l'uso di immagini normalmente non consentite come icone per identificare i giocatori, evidenziando un problema nel filtro contenuti applicato a questa particolare funzionalità di Everybody 1-2-Switch!

In sostanza, si tratta di un'altra applicazione di quello che è sostanzialmente un principio universale della creatività applicata alla costruzione di contenuti all'interno dei giochi: ove ve ne sia la possibilità, i soggetti scelti sono spesso zozzi.

Qualcosa del genere l'abbiamo visto subito anche in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La funzionalità creativa dei nuovi poteri di Link consente di creare cose meravigliose, e la community internazionale ha pensato bene di metterle a frutto per creare peni di vario tipo da applicare a diverse costruzioni.