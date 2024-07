Xbox Game Pass svela sei giochi che lasceranno il catalogo a metà luglio

Vediamo dunque quali sono i sei giochi in procinto di lasciare il catalogo di Game Pass a metà luglio 2024:

Una panoramica sui giochi che lasceranno il Game Pass

Sono tutti titoli piuttosto interessanti, dunque consigliamo di concentrarsi su questi prima della loro dipartita dal servizio, oppure semplicemente di acquistarli sfruttando lo sconto applicato sui giochi presenti nel catalogo di Game Pass.

Il villaggio viaggiante di The Wandering Village

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly è una particolare visual novel ambientata in uno strano mondo popolato da umani e creature semi-mitologiche, nel quale ci troviamo a interpretare un barista che prende parte a conversazioni con vari bizzarri personaggi.

Toem è un'avventura fotografica nella quale dobbiamo andare in cerca di strane creature all'interno di una foresta in bianco e nero, The Wandering Village è una sorta di gestionale incentrato su un villaggio viaggiante sulle spalle di una gigantesca creatura, mentre Figment 2: Creed Valley è un affascinante action adventure ambientato nella mente umana.

Sins of a Solar Empire: Rebellion è uno strategico 4X ad ambientazione spaziale, e infine Cricket 22 è la simulazione ufficiale dello sport in questione, aggiornata al campionato di due anni fa.