Battlefield 2042: Zombie Survival rimosso da Portal, dava troppi XP; non c'è pace per lo sparatutto

DICE ha recentemente introdotto in Battlefield 2042 la modalità Zombie Survival, all'interno di Portal. Purtroppo, ha già dovuto rimuoverla perché la quantità di XP che questa donava era troppo grande.

Come indicato tramite l'account Battlefield Direct Communication, la modalità Zombie Surivival è stata rimossa da Portal e in sostituzione è stata inserita la modalità Gun Master 2042. I giocatori di Battlefield 2042 dovranno quindi "accontentarsi" di quest'ultima. Le modifiche sono state applicate a tutte le versioni del gioco.

Soldati di Battlefield 2042 e un elicottero

Justin Wiebe - Senior Design Director di Ripple Effect Studios - ha spiegato, sempre tramite Twitter, che il team non si era reso conto che questa modalità avrebbe dato così tanti XP e avrebbe quindi rotto gli equilibri di Battlefield 2042. Wiebe scrive: "Non voglio mentire, questa modalità non avrebbe dovuto superare il nostro sistema di revisione. Penso che il nostro desiderio di creare una modalità zombie divertente abbia annebbiato la nostra capacità di vedere qualcosa di così semplice come l'impatto che avrebbe avuto sulla progressione. Sono molto dispiaciuto per i problemi che ha causato."

Ancora una volta, DICE e Ripple Effect dimostrano che qualcosa non sta funzionando nella produzione di contenuti e aggiornamenti per Battlefield 2042. Recentemente infatti è stata disattivata una mappa dalle versioni Xbox One e PS4, in quanto creava gravi problemi prestazionali dopo l'applicazione di una nuova patch.