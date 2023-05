Ludenz: disponibile il terzo numero della rivista italiana dedicata alla cultura videoludica

È con grane piacere che vi segnaliamo la disponibilità del terzo numero di Ludenz, la rivista cartacea di cultura videoludica. Chiamato Virtualis, è un volume di centoquaranta pagine (circa il doppio rispetto ai numeri precedenti) ed è "frutto di un lavoro di riflessione, di ricerca e di scrittura - sia per l'elaborazione dei suoi contenuti letterari che per la sua impaginazione grafica - che ha richiesto svariati mesi per essere realizzato. Parliamo di un'avventura riflessiva che mette in relazione il videogioco anche con ambiti culturali poco considerati quando si parla dello stesso - vedi sogno, scrittura diaristica, coscienza, antroposofia, filosofia spirituale - tra gli altri."

All'interno del numero troverete anche dei codici QR esclusivi che rimandano a contenuti digitali esclusivi.

Vediamo la copertina del nuovo numero:

La copertina del numero 3 di Ludenz, Virtualis

"Riguardo alla sua anima grafica, ci piaceva molto l'idea di adagiare i suoi contenuti letterari in un contesto grafico che richiamasse la fanzine ciclostilata - tra la dattiloscrittura e il trasferimento elettronico per la stampa - ma sempre conservando l'alta qualità della carta. Le 140 pagine di VIRTUALIS privilegiano quindi la dimensione letteraria vivendo di contrasti tra la scrittura cartacea, la dimensione tipografica e l'immaginario connesso alla realtà virtuale."

Andando sul sito ufficiale di Ludenz potrete leggere l'editoriale e il sommario di Virtualis, oltre che acquistare la rivista.