Hogwarts Legacy: star di Harry Potter anticipa una qualche collaborazione con il gioco

Tom Felton ha anticipato una qualche collaborazione con Hogwarts Legacy per il prossimo futuro. Per chi non lo conoscesse, è l'attore che nella serie Harry Potter interpretava Draco Malfoy.

Felton è apparso in un breve video teaser collegato al gioco. Si parla di qualcosa in arrivo il 9 maggio, anche se non si sa bene cosa. Che Felton entri a far parte del cast del gioco con un qualche aggiornamento?

L'account ufficiale di Hogwarts Legacy su Instagram ha confermato il coinvolgimento dell'attore: "Quindi è tutto vero, Tom Felton è venuto a Hogwarts. Collegatevi il 9 maggio alle 17:00."

Come già detto, non è chiaro cosa farà Felton in Hogwarts Legacy. Si parla di un video su YouTube o di un live stream, ma non ci sono annunci ufficiali in merito. Difficilmente Draco Malfoy sarà aggiunto al gioco, visto che il personaggio è vissuto molto anni dopo i fatti raccontati. Magari qualche suo antenato... chi può dirlo?

Il teaser di suo svela poco. Felton saluta Sebastian, uno dei personaggi di Hogwarts Legacy, ma non si presenta e non contestualizza la sua presenza.

Se volete saperne di più su Hogwarts Legacy, potete leggere l'analisi del lato narrativo del gioco scritta da Giulia Martino.