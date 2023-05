PixelOpus: l'ex capo di PlayStation è dispiaciuto per la chiusura dello studio

Shawn Layden, l'ex capo di Sony Worldwide Studios, ha espresso tutto il suo disappunto per la chiusura di PixelOpus da parte di Sony, che diventerà operativa a partire da 2 giugno 2023.

Layden: "È stato un duro colpo. È stato un piacere lavorare con questa squadra e vederla crescere per realizzare il sorprendente Concrete Genie, sfidando i generi tradizionali e mantenendo allo stesso tempo una cultura di sostegno, inclusione e sfida. Ora vi aspetta una nuova avventura. Auguro solo il meglio a tutti i membri del team."

Nelle parole di Layden traspare un po' di rammarico per quanto accaduto, considerando che PixelOpus era stata fatta crescere durante la sua gestione. Layden lasciò PlayStation poco prima del lancio di Concrete Genie.

Peccato, perché non sapremo mai a cosa stava lavorando questo talentuoso e creativo team. Intanto possiamo attendere i dieci giochi live service cui stanno lavorando altri PlayStation Studios, sperando che qualcuno venga annunciato in occasione del vociferato PlayStation Showcase forse in arrivo a fine maggio.