Age of Wonders 4: giudizi ribaltati su Steam, ora sono molto positivi

Attualmente i giudizi su Age of Wonders 4 delle recensioni degli utenti pubblicate su Steam sono molto positivi. Ossia, ben l'83% sono favorevoli al gioco, che evidentemente aveva solo dei problemi veniali al lancio, risolti immediatamente dagli sviluppatori.

Se ricordate, al momento dell'uscita Age of Wonders 4 aveva ricevuto molte recensioni negative, che erano circa la metà del totale, a causa di alcuni problemi di avvio del gioco. Triumph Studios è però riuscito a risolverli a tempo record, ribaltando i giudizi sul gioco, che ha potuto così dimostrare tutto il suo valore. Dato che avevamo riportato le critiche ricevute del gioco, è giusto dare riscontro anche agli sforzi fatti dagli sviluppatori post lancio.

Per confronto, il criticatissimo The Last of Us Parte I non è riuscito ancora a tornare in positivo, nonostante il gran numero di patch pubblicate da Naughty Dog. Lo stesso dicasi per Star Wars Jedi: Survivor che, nonostante le patch, ha ancora dei grossi problemi su PC.

Di Age of Wonders 4 è giusto anche sottolineare come sia il più venduto su Steam da giorni tra i titoli premium. Non considerando hardware e free-to-play, è primo nella classifica globlae, subito sopra a Star Wars Jedi: Survivor. Non male per uno strategico 4X fantasy mescolato a un gioco di ruolo.