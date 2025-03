Un leak svela alcune specifiche tecniche e il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge

A questo si aggiungerebbero ulteriori indiscrezioni riguardanti lo spessore. A detta dell'informatore, Samsung Galaxy S25 Edge offrirà uno spessore pari a soli 5,84 millimetri , superato solo da iPhone 17 Air con i suoi 5,5 millimetri: si tratterebbe dunque di un significativo passo in avanti rispetto al modello standard Samsung Galaxy S25, fisso a 7,2 millimetri, seguito subito dopo da Samsung Galaxy S25 Plus con i suoi 7,3 millimetri. Al suo interno, Samsung Galaxy S25 Edge monterà il chip Snapdragon 8 Elite, similmente al resto della serie.

Samsung Galaxy S25 Edge: prezzo e disponibilità

L'informatore IceUniverse avrebbe infine aggiunto alcuni dettagli in merito al prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge, che dovrebbe aggirarsi indicativamente al costo di Samsung Galaxy S25 Plus, che partiva da 1189 euro.

Samsung Galaxy S25 Edge

Il nuovo modello compatto dovrebbe vedere la luce indicativamente nei mesi primaverili, forse nel mese di maggio. Secondo alcuni rumor, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe essere presentato ufficialmente in occasione di un nuovo evento Galaxy Unpacked, previsto per il 16 aprile. Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.