Gli autori di The Curse of Monkey Island lavorano a una nuova avventura grafica umoristica

Jonathan Ackley e Larry Ahern hanno già collaborato insieme come co-direttori di The Curse of Monkey Island, che sebbene non sia considerato propriamente un capitolo "canonico" da parte dell'autore originale, Ron Gilbert, rimane nel cuore di tanti appassionati come un'avventura veramente eccezionale.

Ottime nuove per gli appassionati di avventure grafiche classiche: gli autori di The Curse of Monkey Island , il terzo capitolo della celebre serie di avventure da parte di LucasArts, hanno annunciato di essere al lavoro su una nuova avventura grafica narrativa umoristica , cosa che diventa automaticamente un progetto da seguire con grande interesse.

Una nuova avventura grafica classica dal tono umoristico

Ackley e Ahern stanno nuovamente lavorando insieme e, ancora una volta, a un'avventura grafica definita come "commedia" e caratterizzata da uno stile classico, e la cosa non può che fare piacere, accendendo subito dei riflettori su questo progetto ancora molto misterioso, ma che verrà svelato nel prossimo futuro.



Ackley in particolare, d'altra parte, è un autore di lungo corso, che ha preso parte a una grande quantità di progetti nel corso della sua militanza presso LucasArts: la sua firma ricorre in molti dei successi dell'etichetta come Day of the Tentacle, Full Throttle e Sam & Max Hit The Road.

Dopo aver lasciato LucasArts, Ackley ha lavorato per LEGO per un paio d'anni, prima di entrare in Walt Disney Imagineering nel 2001 dove ha lavorato alla progettazione di alcune attrazioni per i parchi Disney, prima di lasciare l'azienda nel dicembre 2020.

A quanto pare, ora ha deciso di tornare al mondo dello sviluppo di videogiochi, ricomponendo con Ahern il duo fondamentale di The Curse of Monkey Island per un nuovo titolo di cui ancora non si sa nulla, al di fuori del criptico post pubblicato da Ackley su X, visibile qui sopra: "Un post a sorpresa oggi! Il mio partner di progettazione di "The Curse of Monkey Island" Larry Ahern e io stiamo sviluppando una nuova avventura narrativa comica", ha scritto l'autore.

"È una rivisitazione moderna del genere classico. Un mistero sconcertante. Un maggiordomo sfortunato. Una minaccia interplanetaria. Il nostro team di sviluppo è pronto a partire e ci piacerebbe incontrare potenziali partner editoriali. Contattatemi se volete parlarne!"