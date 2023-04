Fortunatamente non è stato così, e le innovazioni tecnologiche messe in campo dagli sviluppatori hanno permesso di creare un ottimo compromesso tra una resa realistica di uno sport incredibilmente complesso e la necessaria giocosità che deve essere propria di una sua "conversione" videoludica. EA SPORTS PGA TOUR propone ricostruzioni eccellenti di tutti i campi più famosi del mondo - da Augusta National a The Old Course at St Andrews Links, passando per Pebble Beach - rendendo in maniera convincente le dinamiche della palla e proponendo tante modalità differenti con cui cimentarsi, sia online che offline. Se la resa dei professionisti è forse la parte meno di spicco del lavoro svolto da EA Sports, è pur vero che ciò non pregiudica la godibilità complessiva di questa esperienza, che sceglie di arrivare ai giocatori in concomitanza con l'imperdibile Masters di Augusta.

"Gioca la palla come si trova. Gioca il campo come lo trovi. Se non puoi fare l'una o l'altra cosa fai ciò che è giusto, ma per fare ciò che è giusto devi conoscere le Regole del Golf". E di golf virtuale Electronic Arts indubbiamente se ne intende: la sua serie PGA Tour ha una storia lunga - anche se non sempre blasonata - ma la brusca interruzione dopo l'insuccesso di Rory McIlroy PGA TOUR e la scadenza degli accordi con il celebre tour statunitense nel 2018 avevano fatto sospettare un allontanamento forse definitivo della compagnia dal gioco del golf.

Sono questi i dettagli che dovrebbero contraddistinguere un prodotto che, anche per la natura certamente "di nicchia" del gioco del golf, è storicamente destinato a un pubblico attento e informato. La dinamica della palla è stata ricostruita in maniera maniacale grazie alla partnership tra EA Sports e TrackMan . Nato in Danimarca come radar per ottimizzare il lancio di granate e proiettili, TrackMan è stato poi "convertito" a uso civile come strumento per misurare il comportamento del bastone da golf e della palla al momento dell'impatto e nel corso del volo. Ciò ha permesso agli sviluppatori di prendere in considerazione un ampio numero di parametri per costruire comportamenti convincenti per le palline virtuali di EA SPORTS PGA TOUR. Un occhio allenato vede la differenza, salvo una certa difficoltà nella gestione dei colpi a correre, dotati di esiti davvero imprevedibili. Segnaliamo una scelta non sempre felice dell'angolatura della telecamera , che non sempre permette di leggere in maniera corretta gli effetti impressi al volo della pallina: questa è forse la critica più forte che ci sentiamo di fare alla produzione nel suo complesso.

Ad esempio, la corsa della palla sui green di Augusta National - tra i più veloci del pianeta, come gli appassionati ben sanno - è totalmente diversa rispetto a quanto accade negli altri percorsi. Una parentesi: EA Sports sa benissimo che la possibilità di giocare sul campo di Augusta è la feature più richiesta all'interno dei videogiochi dedicati al più nobile tra gli sport. Augusta National aveva fatto il suo debutto videoludico in Tiger Woods PGA Tour 12 , dopo tre anni di tribolazioni del team di EA Tiburon che si era occupato della sua ricostruzione: la gestione del campo aveva dato il suo assenso alla presenza nel videogioco a condizione che la resa del percorso fosse perfetta. In occasione del rilancio del franchise, EA si è nuovamente assicurata il diritto esclusivo di ritrarre l'iconico campo georgiano, e l'impegno nel rappresentare la sede del Masters Tournament ha dato risultato eccezionali.

Tante modalità di gioco

EA SPORTS PGA TOUR offre numerose modalità di gioco, sia online che offline, e ampie possibilità di personalizzazione della difficoltà e dell'esperienza di gioco nel suo complesso

Il titolo offre quattro modalità di gioco offline e tre online. Quanto alle prime, si parte da Quick Play, in cui è possibile giocare anche in modalità multiplayer locale fino a quattro giocatori: vi sono diverse variabili possibili (ad esempio scegliendo regole differenti) per partite mordi e fuggi. Più articolata la modalità Career, che introduce degli stimolanti elementi RPG con un albero di abilità e un sistema di livelli che sfruttano la varietà di colpi possibili nel gioco e costruiscono una progressione interessante: non aumentano soltanto le statistiche, ma man mano si incrementa il numero di colpi a disposizione, proposti in maniera intelligente nel corso del gioco per la selezione da parte del giocatore (ad esempio, non viene mai proposto di tirare un drive se ci si trova in green). I punti esperienza fanno salire di livello il nostro avatar, generabile tramite un editor che fornisce molte possibilità (ancorché preimpostate) e permette di creare personaggi discretamente rifiniti, oltre a permettere di scegliere se partire da golfista amatoriale, professionista del Korn Ferry Tour o pezzo grosso del PGA Tour.

Eccellente l'idea della modalità Challenges, dove si possono ripercorrere le gesta di un particolare professionista in carne e ossa in partite di golf rimaste nella leggenda: una chicca non da poco che dimostra la consapevolezza di EA Sports del suo pubblico target primario. All'interno di questa sezione troviamo il PGA Coach Skill Center, un ottimo modo per imparare di più sulle varie meccaniche di gioco, i tipi di colpo e il gioco del golf in generale. Quanto a Tournaments, sono presenti tornei a tempo limitato e i risultati dei giocatori vengono inseriti in una classifica mondiale; gli eventi stagionali del calendario del golf professionistico cambieranno i tornei proposti. Passando alle tre modalità online, Competitive propone un matchmaking basato sul livello dei giocatori, mentre Social ha un tono più rilassato e non presenta classifiche di alcun genere. È ovviamente possibile organizzare partite online con gli amici tramite l'opzione Private Match, che offre ampie possibilità di customizzazione del gameplay e delle impostazioni del giro di campo.

La modalità Career offre la possibilità di partire come golfista amatoriale, professionista del Korn Ferry Tour o pro affermato del PGA Tour

Le partite sono impreziosite da commentatori che danno, in media, ottimi risultati: ottima la prestazione di Frank Nobilo e molto piacevole Notah Begay III - uno dei pochissimi Nativi Americani ad aver giocato sul PGA Tour - in veste di teller (la figura che segue i professionisti direttamente in campo e ne racconta i colpi in presa diretta). Tanti i pro disponibili, da Scottie Scheffler (attuale numero uno al mondo) a Xander Schauffele, senza dimenticare Nelly Korda e altre professioniste del LPGA Tour. Per inciso, abbiamo trovato piuttosto curioso l'inserimento di ben otto professionisti del LIV Golf - tour rivale di PGA - su ventidue disponibili, ma è pur vero che sarebbe stato difficile rinunciare a nomi forti come Dustin Johnson, Bubba Watson, Ian Poulter e Brooks Koepka.