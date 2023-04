Classifica giapponese: Resident Evil 4 Remake cede la vetta a Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Famitsu ha pubblicato la classifiche di vendite del Giappone. Kirby's Return to Dream Land guida la top 10 dei giochi retail, con Resident Evil 4 Remake che invece si deve accontentare del secondo e terzo posto. Per quanto riguarda la classifica hardware, Nintendo Switch è nuovamente primo, seguito da PS5.

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti nella settimana del 27 marzo - 2 aprile 2023.

[NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 21,014 (357,157) [PS5] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 18,510 (108,172) [PS4] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 16,604 (101,975) [NSW] Winning Post 10 (Koei Tecmo, 03/30/23) - 12,979 (Nuovo) [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) - 12,426 (4,972,063) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 10,762 (3,969,635) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,377 (5,224,493) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 8,133 (3,091,142) [PS5] Winning Post 10 (Koei Tecmo, 03/30/23) - 7,144 (Nuovo) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 7,101 (1,045,270)

Come possiamo vedere, rispetto alla scorsa settimana Resident Evil 4 Remake non è più al primo posto, anche se tuttavia sommando le vendite delle copie PS5 e PS4 supererebbe quelle di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. L'unica new entry della classifica è Winning Post 10, il simulatore di corse di cavalli, che si piazza quarto e nono. Fuori dalla top 10 Atelier Ryza 3 dopo l'ottimo debutto in terza, quinta e settima posizione della scorsa settimana.

Ecco invece le classifiche hardware:

Switch OLED Model - 38,880 (4,143,813) PlayStation 5 - 28,654 (2,786,491) Switch - 10,359 (19,252,360) Switch Lite - 7,304 (5,264,225) PlayStation 5 Digital Edition - 6,023 (449,542) PlayStation 4 - 1,540 (7,863,614) Xbox Series X - 312 (183,697) Xbox Series S - 309 (251,099) New 2DS LL (including 2DS) - 29 (1,191,106)

In termini di hardware, Nintendo Switch continua ad essere la console più gettonata in Giappone, specialmente il modello OLED. Seguono PS5 e PS4, mentre Xbox Series X|S non arrivano in totale neppure alle 1.000 unità vendute.