AOC AG275QZ: la recensione di un monitor da gioco ad altissimo refresh

Non è il caso, infine, di trascurare il resto delle feature che includono un consumo tipico piuttosto basso di 23 W, un hub da 4 porte USB 3.2 Gen 1, 4 uscite video, la classica uscita audio da 3.5 mm con controllo del volume dal menù dello schermo, un sottile reggi cuffie a scomparsa e un'ergonomia notevole e completa di rotazione del pannello in verticale . Certo, tutto questo va a pesare sul prezzo di listino che supera i 700€, ma parliamo di una dotazione ricca che comprende garanzia di 3 anni e tutti i cavi necessari tra HDMI, DisplayPort e USB-B Upstream, tutti da 1.8 metri di lunghezza. Il tutto condito da una valanga di modalità e da tutte le funzionalità extra da gaming, come mirini e contatore dei frame, che ci si aspettano da uno schermo di questo tipo.

In ogni caso parliamo di un monitor dalle caratteristiche notevoli, almeno guardando agli schermi QHD, che deve fare però i conti con il compromesso principale dei pannelli IPS: la profondità dei neri. Da qui limiti inevitabili al contrasto che si ferma al classico rapporto 1000:1 anche se il monitor AOC, dotato di 16 zone di illuminazione, non manca di contrasto dinamico e della tecnologia Shadow Control per migliorare la resa delle ombre. Inutile, lo diciamo subito, sperare in miracoli, ma si tratta sempre di caratteristiche in più che aiutano a calibrare l'esperienza.

Collegato a un PC, il monitor AOC raggiunge la risoluzione 2560 x 1440 con refresh 270 Hz, almeno usando la connettività DisplayPort 1.4. Attraverso le porte HDMI 2.0, infatti, si ferma invece a 2560 x 1440 pixel a 144 Hz che diventano ovviamente 2560 x 1440 pixel a 120 Hz con Xbox Series X e S. Ed è per questo che risulta particolarmente adatto a essere abbinato a quest'ultima, una console pensata per il risparmio che punta proprio su questa risoluzione. Per quanto riguarda PS5, invece, le caratteristiche del monitor elencano una risoluzione 1920 x 1080 con un refresh di 120 Hz, ma probabilmente queste indicazioni sono precedenti al recente aggiornamento della console.

Tra le comodità troviamo anche un' ergonomia completa e abbondante, con ben 15 centimetri di corsa per la regolazione dell'altezza, e la rotazione verticale che va a gravare sul prezzo, ma può risultare molto utile in diversi contesti. Inoltre lungo la cornice destra, ultrasottile come da copione, troviamo un reggi cuffie a scomparsa, altro extra non certo essenziale ma gradevole. Classico, invece, lo stick del menù che funziona anche da tasto di accensione. La reattività dei controlli non è elevatissima, ma il menù schematizzato aiuta a navigare rapidamente tra le funzionalità del monitor e non manca ovviamente della selezione rapida della sorgente video.

Poggiato su un treppiede massiccio e dotato di una comoda maniglia sul sostegno, caratteristica che a noi piace parecchio, il monitor AOC, tutto linee spezzate con dettagli in rosso metallizzato, strizza l'occhio ai classici prodotti per videogiocatori, ma lo fa con un piglio più elegante, complice l'effetto spazzolato sul retro, e aggraziato, risultando tutto sommato adatto anche alla scrivania di chi preferisce un design meno appariscente. Certo, non può definirsi un monitor particolarmente sobrio, ma è senza dubbio frutto di un lavoro ricercato e, cosa ancora più importante, attento a elementi pratici come l' alimentatore integrato e la pratica confezione che si apre a scrigno.

Prestazioni

Il limite in termini di profondità dei neri dell'AOC AG275QZ è evidente, ma colori e luminanza uniforme garantiscono comunque un'immagine vivida e d'impatto

All'atto pratico il monitor AOC mantiene le promesse con una copertura del colore che supera il 95% della gamma DCI-P3, oltre a vantare un margine di errore decisamente basso, ed è quindi vicina a quella dichiarata. Da qui un'immagine solida e piuttosto vivace, con una luminanza tipica che supera i 400 nit promessi e che non snatura la resa a schermo anche quando spinta al massimo, risultando decisamente uniforme grazie alle 16 zone di dimming. Certo, non è sufficiente a garantire un HDR di alta qualità, ma chi preferisce immagini d'impatto ai dettagli può contare su tre modalità studiate per adattarsi rispettivamente alle foto, ai film e ai videogiochi. Dal punto di vista professionale, va detto, il rapporto tra diagonale e numero di pixel non è certo l'ideale per lavorare su immagini ad alta risoluzione, ma la definizione è sufficiente per le esigenze più comuni ed è ottima sia nel caso di film sia in quello, più rilevante, dei videogiochi.

Detto questo, il pezzo forte del monitor AOC AG275QZ è senza dubbio la reattività elevata, merito di una doppietta di caratteristiche ancora non facile da trovare in questa fascia di prezzo. D'altronde parliamo di ben 270 Hz di refresh e di un tempo di risposta MPRT di 0.5 secondi, anche se non è necessario spingere il monitor al massimo o attivare la Motion Blur Reduction per godere di immagini in movimento definite e solide. Non è però il caso di temere la massima impostazione di overdrive, quella che garantisce la massima reattività, che a differenza di quanto visto con altri monitor simili non genera fenomeni di overshoot o altre distorsioni, dandoci un'ulteriore conferma dell'elevata qualità complessiva di uno schermo che offre una combinazione eccellente tra colori, refresh e tempi di risposta. Risulta quindi adatto tanto al gaming ad alto profilo tecnico quanto ai giochi competitivi, aggiungendo al pacchetto la rotazione di novanta gradi del pannello che oltre a essere utile in alcuni contesti professionali è perfetta per chi apprezza anche gli shooter a scorrimento verticali.

Lo stick per accedere alle opzioni dell'AOC AG275QZ non è particolarmente comodo, ma il menù è ben schematizzato e facile da navigare

Il problema, l'abbiamo anticipato, riguarda come al solito i neri, punto debole di ogni schermo IPS. Ma all'interno di questa categoria la resa è buona, complice la quasi totale assenza di backlight bleeding al netto di un leggerissimo alone nell'angolo superiore sinistro, e il contrasto dinamico è implementato discretamente bene. Relativa, invece, l'utilità della tecnologia Shadow Control che scurisce l'immagine e determina una perdita di dettaglio. Non è però a questo tipo di monitor che si rivolge chi vuole neri assoluti. In questo caso parliamo di un display orientato a un'esperienza di gioco il più fluida possibile che garantisce una versatilità elevata grazie a un eccellente bouquet di caratteristiche.