Nuove funzioni smart in arrivo su Google Home: informazioni su meteo e qualità dell'aria

Questo è molto utile in un contesto in cui l'inquinamento dell'aria aumenta a dismisura e la cui diffusione è sempre più costante. Queste informazioni saranno visibili in forma di "pillole" nella sezione "Altro" dei Preferiti, in perfetto stile Material Design . Al momento, nessuna di queste funzione è ancora attiva.

L'utilità di queste info

Per chi vive in città, questa funzione potrebbe fare davvero la differenza. Sapere in tempo reale se l'aria è troppo inquinata, ad esempio, ci permetterà di decidere se chiudere le finestre o attivare un purificatore d'aria. Allo stesso modo, conoscere la temperatura e l'umidità esterna aiuterà ad automatizzare ventilatori, tapparelle o termostati in base alle condizioni climatiche.

Si tratta, dunque, di una piccola aggiunta ma che può essere significativa per migliorare la qualità della vita e la quotidianità degli utenti. Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio né informazioni sui dispositivi compatibili. Tra le ultime novità per Google Home segnaliamo anche i nuovi controlli basati su Gemini.