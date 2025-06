Amazon presenta dal vivo Echo Dot Edizione Limitata Roma con un evento di lancio

Sono trascorsi ormai quindici anni dall'arrivo di Amazon in Italia. Era il novembre del 2010 quando il colosso tech approdava sul web con il dominio ".it", avviando un significativo cambio di stile di vita per molti di noi. In parte anche grazie alla diffusione dell'assistente vocale Alexa, ormai fedele custode di molte case italiane. Quest'estate, per la prima volta in Europa, la "casetta" di Alexa si colora di giallo e rosso, come la bandiera della capitale. È infatti disponibile per l'acquisto da qualche ora Echo Dot Edizione Limitata Roma , che racchiude la bellezza della Città Eterna, illustrata dall'artista Ale Giorgini, con la praticità di uno dei dispositivi più amati di Amazon. E quale location migliore per presentare questo piccolo gioiellino se non il ristorante del romanissimo Chef Max Mariola?

L'evento dal vivo

Durante l'evento di presentazione hanno preso la parola diverse personalità, a cominciare dal Country Manager di Alexa Italia Giacomo Costantini. "Il 2025 è un anno molto importante per la città, anche grazie al Giubileo, che ovviamente sta portando tantissimo lustro e visibilità alla capitale, con più di 50 milioni di arrivi previsti durante l'anno. Ma soprattutto ricorre il quindicesimo anniversario del lancio di Amazon in Italia" dice Costantini. Poi continua: "Siamo davvero orgogliosi che l'Italia sia il primo Paese in Europa a lanciare l'edizione limitata di uno dei dispositivi Echo più apprezzati dai nostri clienti, Echo Dot".

A prendere la parola è stato poi Ale Giorgini, l'artista che ha curato le illustrazioni di Echo Dot Edizione Limitata Roma, che ha raccontato la sua esperienza. "Il team di Alexa mi ha chiesto di raccontare Roma con un disegno, che inizialmente mi sembrava un'impresa impossibile perché mettere insieme tutta la bellezza della capitale, le emozioni che si provano quando si è a Roma è un'operazione artisticamente e tecnicamente molto ardua. Quindi ho cercato di mettere l'emozione, la mia emozione, quella che provo quando arrivo a Roma, nel pomeriggio, quando il tramonto colora la città di tinte incredibili".

Echo Dot Edizione Limitata Roma ha un design colorato e vivace

"E ho messo insieme alcuni elementi iconici che mi piace ogni volta andare a ritrovare per la città: il cibo tanto per cominciare, il momento in cui il turista sta per lanciare la monetina nella fontana di Trevi, oppure la classica scena di due turisti che visitano la città in motorino. Ho cercato di mettere insieme tutto questo, di raccontare la mia Roma in questo oggetto che anche nella forma ricorda un po' quei souvenir che in passato acquistavamo. Avete presente le palle in vetro con la neve? Però una versione estiva, una versione calda, che richiama un po' di calore e non solo meteorologico, ma anche emotivo per la città".

Echo Dot Edizione Limitata Roma porta colore in ogni angolo della casa

Il tutto poi si è concluso con dell'ottimo cibo, preparato da Max Mariola e la sua brigata, conclusosi con uno show cooking in cui lo chef ha illustrato a tutti i presenti la preparazione della sua iconica carbonara, così morbida e vellutata da "parlare": quando Mariola ha spadellato gli spaghettoni tutti hanno assistito in religioso silenzio, per cogliere il suono della crema che scivolava sulla pentola, l'iconico "The Sound of Love" che ha reso celebre il cuoco. Ah, e per chi non lo sapesse, sì Mariola mette un po' di bianco d'uovo nella sua carbonara.