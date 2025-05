Nintendo Switch 2 vanterà un supporto delle terze parti come mai visto prima: lo sostiene il noto analista Mat Piscatella, che ai microfoni di GamesRadar ha sottolineato quanti annunci in tal senso siano stati fatti già durante il Direct di presentazione della console.

"Storicamente le console Nintendo vengono acquistate per giocare ai titoli Nintendo, e non sono mai state il primo posto in cui le persone cercano di giocare contenuti di terze parti se hanno altri modi per accedere a quei titoli", ha detto Piscatella.

"Forse stavolta le cose cambieranno", ha tuttavia spiegato l'analista. "Non abbiamo mai visto un livello di supporto del genere, o quantomeno non da molto tempo: forse è dai tempi del GameCube che non accadeva qualcosa di simile."

"Per quanto riguarda l'approccio alla collaborazione con le terze parti... non è qualcosa su cui Nintendo aveva puntato così tanto nei lanci precedenti", ha fatto notare Piscatella, a dimostrazione di come lo scenario stia cambiando.