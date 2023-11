Xbox: il CFO crede che l'intelligenza artificiale sarà usata per tradurre e scrivere i giochi

Tim Stuart, il CFO di Xbox, ritiene che in futuro l'intelligenza artificiale generativa potrà gestire le traduzioni dei giochi in diverse lingue e scriverne addirittura le sceneggiature, oltre a fare molte altre cose.

Stuart ha toccato l'argomento al Wells Fargo TMT Summit, parlando dell'uso delle IA nello sviluppo di videogiochi: "Dal lato sviluppo, si deve riflettere sui milioni e milioni di dollari spesi in un gioco per la localizzazione, la sceneggiatura, su come si pensa ai giocatori che si spostano dal punto A al punto B e sui dialoghi dei personaggi non giocanti. L'intelligenza artificiale può prendersi cura di tutto."