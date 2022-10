Apex Legends - Eclissi: la nuova mappa Luna Distrutta e altre novità

Ogni inizio stagione di Apex Legends porta sé diverse novità ed Eclissi, in arrivo l'1 novembre, aggiunge un nuovo personaggio al roster e una nuova mappa. Mentre dovremo attendere ancora qualche giorno per potervi svelare tutti i segreti di Catalyst, la nuova Leggenda giocabile, le novità sulla nuova mappa in rotazione, Luna Distrutta, sono già disponibili.

Luna Distrutta è la quinta mappa che si aggiunge alla rotazione della modalità battle royale, completa di 15 Punti di Interesse (da qui in poi PoI, ndr.) e paragonabile come dimensione a Confini del mondo. Nello specifico, Jeff Shaw, Lead Level Designer in Respawn Entertainment, dichiara: "Con Broken Moon vogliamo sovvertire il ritmo delle partite. I PoI della mappa sono tendenzialmente più grandi e più ricchi di loot, pensati proprio per disinnescare l'escalation immediata degli scontri a fuoco subito dopo l'atterraggio. Ovviamente la mappa non è priva di PoI piccoli e strategici, ma con Luna Distrutta abbiamo deciso di creare qualcosa di diverso, e che fosse esclusivo per questa mappa".

E qualcosa di inedito e personale Luna Distrutta ce l'ha, ovvero le nuove zip-rail. Parliamo di sistema di trasporto al momento esclusivo, che sostituisce i palloni aerostatici e i cannoni gravitazionali. Le zip-rail funzionano esattamente come le zip-line, ma i personaggi agganciati si muovono più rapidamente, e al momento dello sgancio beneficiano di uno slancio extra. Shaw parla di un sistema di zip-rail interconnesso che copre la maggior parte della superficie della mappa. "Sono uno strumento di rotazione ad alto rischio ma che, ben usato, fornisce vantaggi di posizionamento tattico elevato. Siamo curiosi di vedere come i giocatori integreranno le zip-rail nella loro strategia di gioco".

Le novità per la quindicesima stagione di Apex Legends però non finiscono qui perché Evan Nikolich, Design Director, ricorda al pubblico altri due grossi arrivi per il Battle Royale: il nuovo sistema di regali tra giocatori e nuovi sticker per personalizzare gli oggetti di cura nel gioco.

Per quanto riguarda la gestione regali, sul sito ufficiale di Apex Legends si legge: "Prima di tutto la verifica d'accesso dovrà essere attiva, dovrai aver già raggiunto o superato il livello 10 e aggiunto il destinatario alla tua lista amici. Per inviare o ricevere i regali, dovrai essere in possesso di un account in regola e il destinatario dovrà essere tuo amico da almeno due settimane (se eravate già amici in gioco da due settimane al momento dell'introduzione della funzione potrete cominciare a inviarvi regali fin da subito).

Una volta soddisfatti i requisiti, potrai iniziare a inviare regali agli amici su qualunque piattaforma! Scegliere un regalo è semplice: i regali possono essere acquistati con monete Apex nel negozio, e possono includere singoli oggetti (ad es. skin arma e leggenda) o interi bundle. Potrai inviare fino a 5 regali ogni 24 ore, perciò mostra la tua generosità agli amici e fagli sapere quanto li apprezzi! Ogni volta che vorrai sorprendere un amico con qualcosa di speciale, ti basterà scegliere un oggetto, controllare di avere abbastanza monete Apex per acquistarlo, selezionare il nome utente del destinatario dalla tua lista amici e poi cliccare su "Regala" una volta confermati tutti i dettagli. Aspetta che il tuo amico riceva il regalo e il gioco è fatto! I regali non possono essere annullati né rimborsati, perciò assicurati di inviarli all'account e alla piattaforma corretti e che l'account del destinatario non sia stato sospeso".

Gli sticker, invece, sono nuovi oggetti cosmetici che possono essere applicati su siringhe e batterie scudo, per personalizzare ulteriormente l'equipaggiamento del giocatore, un po' come già accade per le armi.