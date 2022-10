Netflix sta riducendo la produzione di anime e sta dando priorità ai film più che alle serie

Secondo alcuni report di Toyokeizai Online, Netflix stia cambiando le regole interne per la gestione degli anime. In pratica, la compagnia sta riducendo il numero di prodotti animati e sta dando priorità ai film, mettendo in secondo piano le serie.

Un dirigente di una società di produzione di anime giapponese ha dichiarato: "Non solo è diminuito il numero di progetti in corso, ma ci sono anche casi in cui progetti che stavano per essere avviati si sono improvvisamente fermati, quindi l'impatto è grave".

"Diverse persone coinvolte nella produzione di anime hanno raccontato storie simili e si ritiene che Netflix ridurrà il numero di produzioni di anime in Giappone già a partire dal 2022", riporta la testata Toyokeizai Online.

"La tempistica di questo cambiamento si allinea con il momento in cui il numero di iscritti ha iniziato a diminuire", continua Toyokeizai Online. "È opinione diffusa che l'azienda stia riducendo la produzione di anime per tagliare i costi".

Onimusha

Data la popolarità degli anime in questi giorni, ci si potrebbe chiedere perché Netflix abbia deciso di penalizzarli. Secondo il report di Toyokeizai Online, la questione è legata al fatto che i fan degli anime sono spesso grandi estimatori delle uscite settimanali, e la pubblicazione a basso ritmo e tempi prolungati genera pubblicità e clamore gratuito. Tuttavia, Netflix pubblica i propri prodotti in blocco e questo rende facile che una serie venga pubblicata, vista e dimenticata nel giro di un giorno.

Tra gli ultimi prodotti confermati per Netflix vi è anche una serie anime di Onimusha.