Resident Evil Village: Shadows of Rose: i voti della critica sono molto buoni

I primi voti della critica dell'espansione Resident Evil Village: Shadows of Rose sono complessivamente molto buoni. Non sono esaltanti, questo no, ma considerando che stiamo parlando di un contenuto aggiuntivo, sono decisamente soddisfacenti. Vediamoli:

Multiplayer.it 8.0 / 10

Bazimag 9 / 10

Push Square 8 / 10

PlayStation Universe 8 / 10

Saudi Gamer 8 / 10

PSX Brasil 80 / 100

Dexerto 7 / 10

Metro GameCentral 5 / 10

Come potete notare, non sono ancora moltissimi voti, ma sono abbastanza indicativi. Sostanzialmente siamo a una media voto di circa otto, con tutti voti positivi, tranne quello di Metro GameCentral, che non ha apprezzato il fatto che Resident Evil Village: Shadows of Rose riproponga molte delle situazioni del gioco base, senza sperimentare nulla.

La cosa in realtà non stupisce, considerando che si tratta di un'espansione, ma evidentemente il redattore si aspettava qualcosa di diverso in questo caso, forse di più coraggioso.

Al lato opposto c'è il 9 dato da Bazimag, che nasce dalla convinzione del redattore di essere di fronte a una delle migliori espansioni di sempre per un videogioco, con momenti che superano anche il Village originale.