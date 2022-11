The Last of Us, gioco da tavolo ufficiale annunciato da Naughty Dog

Naughty Dog ha annunciato una collaborazione con Themeborne, gli autori di Escape the Dark, per la realizzazione del gioco da tavolo ufficiale di The Last of Us. Il progetto verrà finanziato attraverso una campagna Kickstarter che partirà l'8 novembre.

A poche ore dalla possibile data d'uscita della serie TV di The Last of Us, i fan della serie possono dunque continuare a entusiasmarsi, in questo caso grazie a una riduzione tabletop davvero interessante visti i talenti che ci stanno lavorando.

"Come i fan dei giochi da tavolo sanno già, la serie di Escape the Dark vanta un gameplay cooperativo e immediato", si legge nel post ufficiale. "I giochi di Themeborne includono splendide card illustrate in bianco e nero che gli utenti devono affrontare insieme, superando sfide e creando nuovi percorsi di volta in volta, così che ogni partita sia diversa."

The Last of Us, il gioco da tavolo

"Per saperne di più su questa affascinante interpretazione dell'avventura di Joel ed Ellie vi diamo appuntamento all'inizio della campagna Kickstarter di The Last of Us: Escape the Dark, che partirà l'8 novembre e offrirà ai fan non solo maggiori dettagli sul gioco ma anche la possibilità di ricevere un'esclusiva collector's edition."