Pokémon Scarlatto e Violetto: nessuna lamentela ricevuta per le performance, dice Nintendo

Pokémon Scarlatto e Violetto stanno ricevendo notevoli critiche da parte di utenti e stampa specializzata per le performance alquanto problematiche che caratterizzano i giochi, oltre a vari altri problemi tecnici emersi, ma sembra che tutto questo non abbia toccato affatto Nintendo, la quale sembra si limiti a riferire di non aver ricevuto alcuna lamentela sulle performance, per cui non c'è alcuna patch prevista per correggerle.

Questo è quanto sembra sia emerso dall'assistenza ufficiale di Nintendo, a cui alcuni utenti si sono rivolti per avere spiegazioni delle performance insoddisfacenti di Pokémon Scarlatto e Violetto.

L'assistenza clienti si sarebbe limitata a riferire di non aver ricevuto alcuna segnalazione di problemi tecnici con i giochi su Nintendo Switch, e che non ci sono aggiornamenti o patch previsti per sistemare la questione.

Ovviamente si tratta della tipica linea difensiva adottata spesso dalle compagnie nei confronti di problemi che magari sono presenti ma non in maniera uniforme e conclamata, o che comunque rientrino nel margine di tolleranza previsto per non considerare il prodotto propriamente "difettoso".

Non sappiamo di preciso quale sia la posizione di Nintendo visto che, al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma queste risposte sono state raccolte da alcuni utenti che hanno sperimentato direttamente l'assistenza clienti e hanno riferito l'accaduto, come riportato da Dot Esports.

In effetti, problemi del genere hanno poco a che fare con l'assistenza clienti vera e propria, che entra in azione con eventuali rimborsi o procedimenti di sostituzione nel caso in cui un prodotto proprio non funzioni, ma è curioso notare la risposta da parte del call center.

Da notare anche che, vista tale posizione, Nintendo non avrebbe nemmeno intenzione di rilasciare una patch che possa correggere le performance e alcuni dei problemi più diffusi, anche se sospettiamo che, in questo caso, l'assistenza clienti non sia semplicemente al corrente dell'eventuale arrivo di un aggiornamento. Nel frattempo, ci sono alcuni utenti che hanno trovato altri modi per risolvere i problemi di prestazione, mentre il video che mostra le condizioni tecniche del gioco è diventato virale nei giorni scorsi.