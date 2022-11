Seagate FireCuda Spider-Man: gli HDD con l'Uomo Ragno (e non solo)

"Dal grande potere di questa unità disco deriva la grande responsabilità di archiviare in modo sicuro e accedere rapidamente ai dati". Queste le parole scelte non a caso da Seagate Technology per presentare le tre unità disco rigido esterne (HDD) in edizione limitata - con licenza ufficiale Marvel - dedicate a Spider-Man. Caratterizzati da una grafica a tema, i tre drive celebrano Spider-Man, Ghost-Spider (alias Gwen Stacy) e Miles Morales, e vanno ad arricchire la linea di dispositivi in edizione speciale già realizzati dalla compagnia.

Le specifiche tecniche sono quelle dei classici HDD esterni FireCuda: connessione USB 3.2 Gen 1 e velocità in scrittura e lettura sequenziale che si attestano intorno ai 130 MB/s. Ciascuna unità è dotata anche di una diversa illuminazione LED di base: rosa per Ghost-Spider, rossa per Miles Morales e bianca per Spider-Man. Su PC è però possibile cambiarne il colore a piacimento tramite il software ufficiale. I dischi sono compatibili con PC, Mac, PlayStation e Xbox, ma come noto su PS5 e Xbox Series X|S permettono di avviare solo i giochi della scorsa generazione, cioè PS4 e Xbox One; per quelli più recenti possono essere sfruttati come archivio, ma poi andranno spostati nella memoria interna per essere giocati.

La confezione dell'HDD Seagate FireCuda dedicato a Spider-Man

I drive vengono venduti solo nel taglio da 2 TB e includono la garanzia limitata di due anni, tre anni di Rescue Data Recovery Services e i software diagnostici DiscWizard e SeaTools per monitorare lo stato e le prestazioni dell'unità. Il prezzo di listino dei prodotti, già in vendita, è di 154,99 euro. Seguono alcune immagini dell'HDD Seagate FireCuda dedicato a Spider-Man e arrivato in redazione in queste settimane.