Steel Seed annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X/S, è il nuovo gioco di Storm in a Teacup

Steel Seed è il nuovo gioco dello studio di sviluppo italiano Storm in a Teacup, cui dobbiamo tra gli altri N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure e Close to the Sun. Si tratta di un action stealth adventure in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S, previsto per il 2024, in data ancora da destinarsi.

L'annuncio è stato accompagnato dal trailer ufficiale e da alcune immagini, che possiamo vedere qui di seguito:

Ambientato in un futuro nemmeno troppo improbabile, migliaia di anni dall'epoca attuale, Steel Seed è la storia di una minaccia che incombe sui pochi umani salvati dalle intelligenze artificiali. Nascosti sotto la superficie del pianeta, devono vedersela con un pericolo indefinito. Riusciranno a farcela? Lo sapremo solo giocando.

"Steel Seed rappresenta il progetto più impegnativo di Storm in a Teacup, che offrirà sia un sistema stealth e uno di combattimento, sia una storia profonda ed emozionante," ha dichiarato Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO e creative director dello studio, per poi aggiungere: "Steel Seed è un'avventura epica che metterà alla prova la vostra umanità."