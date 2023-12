Xbox: 10 regali perfetti per i fan della console di Microsoft

Il 2023 di Xbox è stato sicuramente ricco di sorprese e di tante notizie, molte delle quali riguardanti la più grande acquisizione di tutti i tempi in campo videoludico. Activision Blizzard è ufficialmente parte integrante di Microsoft Gaming e la conta di studi del colosso di Redmond si è fatta davvero alta e il 2024 potrebbe rivelarsi davvero fitto di uscite, per grande gioia dei giocatori rimasti un po' a bocca asciutta negli ultimi anni. Quest'anno non sono mancate le esclusive ma non tutte sono riuscite a conquistare il cuore dei giocatori; ci riferiamo ad esempio a Redfall, l'ultima fatica di Arkane, che non ha proprio brillato, assieme al ritorno di Turn 10 con Forza Motorsport, che con gli ultimi aggiornamenti quanto meno sta cercando di tracciare un supporto in grado di rivitalizzare il gioco. Ma è stato anche l'anno di Starfield e Hi-Fi Rush, titoli che in grado di suscitare molta attenzione e apprezzamento. Nell'attesa di tanti titoli da parte di Xbox perché non regalare o regalarsi qualcosa a tema per questo Natale? Scoprite nella nostra lista i prodotti più interessanti e divertenti che potrete mettere sotto l'albero.

Game Pass Ultimate Un giocatore Xbox non può non avere un abbonamento a Xbox Game Pass Non possiamo che non iniziare con il regalo più classico di tutti: l'abbonamento Game Pass. Che si tratti della versione Core, Ultimate o PC poco importa, il servizio in abbonamento targato Xbox è un must have per tutti i giocatori Xbox e PC, i quali possono attingere ad una libreria corposissima di titoli a fronte di una spesa piuttosto contenuta mensilmente. Ovviamente, se non si è sicuri che l'abbonamento possa essere il regalo giusto, l'intramontabile Gift Card, disponibile in vari tagli di prezzo sia in versione digitale che cartacea, è un dono con cui si è sicuri di fare centro.

Cable Guy Crash Impossibile non avere un Cable Guy pronto a sorreggere i vostri controller Eh già, fino all'anno scorso questo oggetto poteva tranquillamente campeggiare nella lista dei perfetti regali per i fan PlayStation ma il buon Crash e Spyro hanno cambiato casacca quest'anno. I Cable Guy, più comunemente conosciuti come supporti per pad, ce ne sono di ogni tipo, molti dei quali dedicati ai film Marvel o appunto alle saghe videoludiche più celebri. Per questo Natale potete dunque regalarvi qualsiasi dei Cable Guy più noti, ammirarli sorreggere un pad Xbox e pensare che tra pochi mesi vedrete arrivare una valanga di titoli Activision sul Game Pass.

Cuffie a tema Starfield Siete alla ricerca delle cuffie? Ecco delle bellissime cuffie a tema Starfield L'anno scorso vi abbiamo proposto come consiglio per delle cuffie quelle targate Xbox, ottime e compatte per giocare in party con gli amici o per godersi un gioco in solitaria con volume al massimo. Le cuffie sono uno strumento essenziale per un giocatore e perché, oltre a sceglierne un paio buono a livello qualitativo non sceglierle anche esteticamente belle? La risposta sono le Cuffie Wireless per Xbox in edizione limitata di Starfield, che come per il pad sempre a tema, richiamano i colori del titolo di Bethesda.

Scheda di espansione WD_BLACK C50 Un altro regalo molto utile è senza dubbio una scheda SSD per ampliare la memoria della vostra console Lo spazio di archiviazione all'interno delle console è sempre un problema, soprattutto se si vogliono tenere tanti giochi installati contemporaneamente. Nonostante poco meno di 1 TB a disposizione su Xbox Series X e S nell'ultima versione uscita a settembre di quest'ultima, in alcuni casi è necessario acquistare uno spazio aggiuntivo. Alle già conosciute ma non troppo economiche schede di Seagate si aggiungono le SSD WD_Black, marchio molto affidabile e apprezzato, disponibili in due tagli: da 512 GB e da 1 TB, entrambe a prezzi molto più abbordabili.

Xbox Desing Lab Tramite lo store ufficiale potrete personalizzare il controller con i colori che più gradite Ovviamente non possiamo che consigliare anche stavolta i controller Xbox come regalo di Natale perfetto per un giocatore Xbox. Un regalo scontato? Forse, ma è indubbia la sua utilità e per altro è possibile personalizzarlo grazie a Design Lab, potendo scegliere i colori dei tasti, dorsali e levetta, e perfino farsi incidere una frase o gamertag sul vano batteria. Se invece non siete ricchi di fantasia o temete di sbagliare colorazione, lo store Xbox pullula di edizioni speciali e colorazioni vibranti, dove sarà impossibile non trovare il pad perfetto.

Cover per console Anche la vostra Xbox Series X potrà cambiare look grazie alle cover disponibili nello store ufficiale A differenza di PlayStation 5, Xbox Series X non prevede di poter rimuovere le placche per poterle cambiare a proprio piacimento ma ha trovato comunque una soluzione per cambiare l'aspetto del vostro dispositivo. Stiamo parlando di vere e proprio cover disponibili nello store ufficiale, che si applicheranno magneticamente all'Xbox, attualmente disponibili solo in due colorazioni: Camo Blue e a tema Starfield.

Maglione Natale Halo Ne esistono di più belli ma anche di più brutti; per un amante di Halo questo maglione rimane comunque perfetto L'anno scorso vi avevamo proposto un maglione molto speciale, ovvero una grafica natalizia su lana piuttosto sgraziata a tema Game Pass ma si sa, non è Natale senza un maglione orrendo da indossare. Nonostante il sopracitato sia ancora disponibile per l'acquisto quest'anno ci sentiamo di consigliarvi il maglione con il "faccione" di Master Chief con tanto di cappellino di Natale.

Piumone a tema Starfield Non solo un caldo piumone ma anche due morbidi federe per sognare l'ignoto e le stelle Attorno alla nuova esclusiva di Xbox, la nuova opera di Bethesda Starfield, è stato creato un massiccio numero di oggetti a tema, oltre all'hardware brandizzato come controller, cuffie e cover per la console. Nello store internazionale dello studio americano potrete infatti trovare maglie, felpe e calzini ispirato al gioco ambientato nello spazio. Ma un oggetto spicca più di tutti ed è proprio il Piumone a tema stellare, che consigliamo a tutti quei giocatori che vogliono addormentarsi tra il calduccio di queste coperte chiedendosi cosa e chi si nasconde nel buio dell'universo.

Deluxe Edition di Baldur’s Gate 3 La Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 è il regalo perfetto per il vostro amico appassionato di GDR Non si tratta di un'esclusiva ma essendo la versione Xbox da poco disponibile, uno dei regali che sicuramente rederà più felice un giocatore di GDR è festeggiare con la Deluxe Edition del GOTY 2023, il gioco di Larian Studios da poco proclamato vincitore nella notte dei The Game Awards. Trattandosi di un gioco popolare potrebbe risultare difficile trovarlo disponibile ma anche una edizione classica o digitale di Baldur's Gate 3 rimane un'opzione sicuramente apprezzata per gli amanti del genere.