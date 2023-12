Terra Nil, un trailer annuncia la data di uscita su Nintendo Switch

Un simulatore "al contrario"

Rispetto ai classici city builder, Terra Nil si presenta in maniera opposta: nel gioco dovremo utilizzare le nostre abilità per restaurare il suolo e creare diversi ecosistemi come praterie, zone umide, coste, foreste tropicali o savane. Quindi riciclare in modo efficiente tutto quello che abbiamo costruito, donando alla fauna un luogo immacolato.

Grazie a un sistema procedurale, ogni partita a Terra Nil è unica e diversa, basata su elementi casuali che ci vedranno affrontare terreni difficili e situazioni imprevedibili tra fiumi tortuosi, montagne, pianure e oceani.