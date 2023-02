While We Wait Here è la nuova avventura apocalittica dagli autori di Ravenous Devils

While We Wait Here è la nuova avventura apocalittica sviluppata dal team italiano Bad Vices Games, gli autori dell'apprezzato Ravenous Devils: sarà disponibile su PC via Steam nel corso del 2024, ma ha già un trailer di presentazione, eccolo:

I presupposti del gioco sono davvero interessanti: vestiamo i panni di una donna che gestisce un diner, prepara il cibo per i suoi clienti e gli porta il conto, ma a un certo punto capisce che fuori sta succedendo qualcosa di strano, si affaccia e davanti ai suoi occhi vede l'apocalisse.

"Affrontando il tema dello scorrere del tempo, dell'armageddon e delle complessità della psicologia umana, While We Wait Here promette di essere tanto profondo quanto avvincente", visto che "i giocatori si troveranno a destreggiarsi tra la banalità di cucinare hamburger e versare bibite con ciò che si presenta fuori dalle porte del locale: una minaccia apocalittica", si legge nel comunicato stampa.

"Combinando le meccaniche di gioco dei classici gestionali di ristoranti con la raccapricciante paura dell'ignoto e dell'imminente fine del mondo, incontrerete personaggi provenienti da tutto il paese, scoprirete la loro psiche, conoscerete le loro paure e i loro rimpianti, giocando un ruolo decisivo nella loro, e nella vostra, sopravvivenza o eventuale brutta fine."

"Con una narrazione di qualità, tantissime scelte di dialogo, finali multipli e una nuova prospettiva di gioco, While We Wait Here ti farà mettere in discussione ogni scelta presa. Ti rifugerai nel Monte K, incoraggiando i tuoi clienti a fare lo stesso, o il tuo istinto ti impedirà di scappare, scegliendo di accogliere il tuo destino mentre aspetti qui nel diner, dove sei sempre stato?"

"Quando abbiamo lanciato Ravenous Devils lo scorso aprile, sapevamo di avere qualcosa di forte, ma non potevamo immaginare l'impatto che il lancio avrebbe avuto su di noi come piccolo studio indie" ha dichiarato Eleonora Vecchi di Bad Vices Games.

"Ecco While We Wait Here! Creare giochi è la nostra passione, e con questo annuncio vogliamo alzare l'asticella delle nostre produzioni, puntando a rilasciare un altro titolo che farà contorcere, gridare e saltare dalla sedia i giocatori!"